Elevator Lab Challenge: Projekat Raiffeisen banke namenjen startap kompanijama

Raiffeisen banka poziva sve startap kompanije da uzmu učešće u „Elevator Lab Challenge“ projektu, u organizaciji Raiffeisen Bank International-a

Raiffeisen banka objavljuje da će projekat „Elevator Lab Challenge“, čiji je organizator Raiffeisen Bank International (RBI), u Srbiji biti pokrenut 16. maja. Ovo je najveći korporativni akceleratorski program u regionu srednje i istočne Evrope i u njemu učestvuje osam banaka – članica Raiffeisen grupacije. Raiffeisen banka u Srbiji organizuje ga u saradnji sa prvim domaćim startap akceleratorom „StartIT“, čiji je glavni cilj pružanje svih vrsta podrške domaćoj startap zajednici.

Prijavljivanjem za učešće u Raiffeisen akceleratoru, domaće startap kompanije prolaze kroz proces selekcije od strane stručnog žirija, koji čine menadžeri Raiffeisen banke i uspešni domaći preduzetnici i investitori. Najbolji među njima dobiće nagradu od 5.000 evra, kao i direktan ulazak u polufinale akcelerator programa RBI-a u Beču, gde će se takmičiti sa pobednicima iz drugih zemalja. Šest najboljih startapa po izboru stručnog žirija u Beču dobijaju obuku i mentorstvo RBI-a, ali i finansijsku podršku u maksimalnom iznosu do 40.000 evra za razvoj svog pilot proizvoda, i to bez uzimanja vlasničkog udela. Pored toga, pobednici izazova dobijaju Raiffeisen Bank International kao klijenta ili distributera, kao i priliku da integrišu svoju inovaciju unutar mreže Raiffeisen grupe i time dosegnu do 16.5 miliona klijenata.

-Cilj ovog programa je kreiranje prilike za sinergiju između banke i startapa i brže dovođenje inovacija na tržište finansija i bankarstva. Naša banka u Srbiji, uz podršku centrale u Beču, ovakve programe smatra vrlo važnima, jer pružaju šansu svim kvalitetnim startap kompanijama da dodatno razvijaju i primene svoje inovativne ideje, veoma značajne za savremeni način poslovanja, istakao je ovim povodom Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke u Srbiji.

Poziv je otvoren za sve startape koji inoviraju i digitalizuju oblasti poslovanja i finansija, a pre svega za one koje se bave poboljšanjem korisničkog iskustva, predikcijama i analitikom različitih aspekata poslovanja, automatizacijom, bezbednošću podataka, ali i unapređenjem različitih finansijskih ili investicionih procesa.

Prijave za takmičenje u Beogradu su otvorene do 10. juna!

Detaljne informacije o projektu, propozicijama učešća, vremenskim okvirima i nagradama, mogu se pronaći na veb stranici: http://www.elevator-lab.com/rs/.