Zorana Jovanović: Našim devojkama nedostaje ona mala "žica" koja autfit čini neobičnim

Najpoznatija srpska blogerka Zorana Jovanović, široj javnosti poznatija pod pseudonimom Zorannah, već duže živi u belgijskom gradiću Gent, gde njen dečko, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Danijel Milićević, igra za istoimeni klub. Dvadesetsedmogodišnja Beograđanka ne krije da je karijeru svesno stavila u drugi plan, podredivši ambicije mirnom privatnom životu, koji je u potpunosti ispunjava. Po završetku godišnjeg odmora, koji je sa dečkom provela na rajskom ostrvu Turks i Kajkos, Zoranu je posao usmerio ka Njujorku, a pre povratka u Belgiju nekoliko dana provela je u Beogradu, u kojem sve ređe boravi.

Zbog čega je Njujork toliko inspirativan pa mu se vraćate nekoliko puta godišnje?

– Iskreno, nisam veliki fan Njujorka. Ne prija mojoj energiji, suviše je brz, haotičan i bučan. S druge strane, najbolji je za moj posao. Centar je mode na toj strani sveta i ko sam ja da kažem nešto protiv toga. Šalu na stranu, Njujork definitivno treba posetiti i osetiti čari te velike džungle, ali meni više prijaju mirnija i opuštenija mesta. Boravak od četiri, pet dana sasvim je dovoljan za moj senzibilitet, a onda bežim u tišinu.

Čime vas je Njujork osvojio ovog leta?

– U Njujorku uvek možete da vidite nešto novo. Lično, boravak u tom gradu koristim da bih se slikala na određenim lokacijama, mada nikada stvarno ne uživam u njima. Ovog leta svom dečku glumila sam turističkog vodiča, vodila sam ga na mesta koja sam smatrala da bi trebalo da vidi i sve je nekako bilo drugačije i bolje.

Postoji li razlika između američkog i evropskog doživljaja mode, posmatrano kroz “street style”?

– Uvek sam smatrala da su Amerikanci opušteniji, da lakše kombinuju nespojivo. Ali, velika imena svetske mode uglavnom su iz Evrope. Mislim da se glavna razlika ogleda u tome što smo mi, Evropljani, elegantniji.

Koliko se Srpkinje uklapaju u tu priču?

– Rekla bih da našim devojkama nedostaje ona mala “žica” koja autfit čini neobičnim. Kao da se plaše da eksperimentišu, pa tako dobijamo sijaset klonova. Tanka je granica između termina “seksi” i “vulgarno”, a naše devojke obično pređu u tu drugu kategoriju. Mada, nije samo kod nas takva situacija. Devojke u Majamiju, na primer, nisu ništa drugačije. Uske kratke haljine, dekolte i štikle su u prvom planu. Po meni, devojka je najseksepilnija u uskoj pamučnoj majici na bretele, bez printa, i širokoj trenerci. Ima odlično obučenih devojaka koje su sjajan primer kako bi trebalo izgledati, kao i onih čiji se stil može opisati jedino kao katastrofa, ali tako je svuda, ne samo kod nas.

U opisu vašeg posla je da u korak pratite trendove. Šta je u ovom trenutku aktuelno?

– U poslednje vreme sviđaju mi se malo šire pantalone, takozvane “culotte”, topovi sa spuštenim ramenima i karnerima, kao i “gingham” print.

Na rođendanskoj proslavi magazina “Hello!” pojavili ste se u haljini sa dubokim šlicem. Da li je taj detalj trenutno “in”?

– Mislim da takav šlic nikada ne izlazi iz mode, pod uslovom da je ostatak haljine s merom.

Razrešite nam dilemu koja mnoge zanima: da li modne blogerke zaista daju silne pare za brendirane stvari? Završi li u njihovom ormanu sve ono što reklamiraju?

– I da i ne. Mnogo toga dobijem na poklon, ali mnoge stvari kupim. Primera radi, tirkizna haljina koju sam nosila na vašem rođendanu uzeta je samo za tu priliku. Kada jednom obučete takav model, više ne možete da ga nosite na javnom skupu jer je islikan i prepoznatljiv. Dešava se i da posle odrađenog slikanja vratite garderobu jer vam prosto ne treba, ali, u principu, možete da zadržite sve što želite i što znate da ćete nositi.

Na “Instagramu” imate armiju od osamsto hiljada pratilaca, ali i pored toga mnogi skeptično gledaju na ono čime se bavite. Šta biste rekli “u odbranu” svoje profesije?

– Apsolutno ništa. Bavim se ovim poslom duže od šest godina, ko je do sada shvatio šta radim, shvatio je. Toliko blogera i influensera u svetu, a ispada da samo ja nisam shvaćena.

Brojne devojke pokušale su da krenu vašim stopama, ali ni približno zapaženo. Kako se postaje najpopularnija modna blogerka na Balkanu?

– Iskreno, nemam odgovor na to pitanje. Meni se uspeh dogodio. Ništa ne treba započinjati s namerom da postaneš poznat, popularan, da stekneš određenu zaradu. Sve što je proračunato ne uspeva. Bitan faktor je harizma, personaliti, a nije na odmet da vas prati i neka srećna zvezda.

Imate li konkurenciju u Belgiji, gde trenutno živite?

– Blogerska scena u Belgiji nije ni približno jaka kao, recimo, u Švedskoj ili Nemačkoj. Mali broj brendova, mali broj blogera. Sve je na nekom početnom nivou.

U kojoj meri su poznanice i prijateljice koje ste stekli u toj zemlji upoznate sa vašom karijerom?

– Ne mnogo, jer u Belgiji vodim drugačiji život, čak bi se moglo reći da sam pobegla od medijskog haosa koji me je pratio u Srbiji. Ne smatram ni da sam poznata, ni bitna, ali volim to što radim. Prijateljice mi pomažu sa slikanjem i beskrajno im hvala na tome, ali činjenica je da smo tu gde smo upravo zbog naših izabranika. Život nam je podređen fudbalu, pa ne potenciram priču o svom poslu. Naravno, znaju čime se bavim i šta sam postigla, ali nisu iz tog sveta, pa im to i nije preterano zanimljivo.

Imate li običaj da idete zajedno u šoping?

– Uglavnom kupujemo onlajn, tu i tamo prozujimo po radnjama i malo se konsultujemo, volimo da podelimo šta smo pronašle i šta ćemo tek da kupimo.

Da li ste zaduženi za imidž vašeg dečka, tim pre što razgledanje izloga momcima baš i nije omiljeni način zabave?

– Danijel ume odlično da se obuče i bez mene, tek ponekad nešto korigujem. Iskreno, više pitam ja njega za mišljenje, nego on mene. Mnogi kažu da sam postala dosadna otkad sam s njim, ali činjenica je da on ne voli kada “iskačem” iz mase, kada nosim nešto što nije uobičajeno. S druge strane, u Gantu, gde nam je dom, nemamo često priliku da se obučemo “specijalno”, jer je vreme prilično loše, a mi najdalje odemo do restorana. Najbitnije mi je da ono što nosim Danijelu bude lepo, mada ponekad izignorišem njegovo kolutanje očima pri pogledu na bunde, papuče“Gucci” sa krznom i sve što nisu farmerke.

Postoji li nešto što je Danijel pristao da promeni u svom izgledu vama za ljubav?

– Otkad sam ga upoznala Danijel isto izgleda. Možda bi on nešto i promenio, ali ja sam ta koja forsira istu frizuru i kraću bradu. Ne volim muškarce sa dugom kosom. Mada, koliko ga znam, ne bi je ni pustio.

Kako biste, generalno, ocenili vizuelni identitet saigrača vašeg dečka? Umeju li fudbaleri da se obuku?

– Više ne komentarišem ničije oblačenje, pa tako ni Danijelovih, ni mojih prijatelja. Što se tiče mog dečka, za stil od mene dobija visoku devetku. Zna on šta mora da promeni da bi ocena bila deset, i godinama se borimo, ali činjenica je da mi izađe u susret, posebno kada negde idemo.

Ako je suditi po vašoj izjavi, „život je ‘tamo negde’ mnogo drugačiji nego u Beogradu“, izgleda malo verovatno da će vam rodni grad biti trajna adresa.

– Beograd je moj grad i uvek ću ga voleti, ali nekoliko nedelja godišnje u njemu mi je više nego dovoljno.

„U budućnosti vidi sebe kao majku troje dece i uspešnu poslovnu ženu“, piše na portalu gde se može pročitati vaša biografija. Drugi deo rečenice odavno ste pretvorili u javu, mislite li da je došlo vreme da krenete u realizaciju ostatka plana?

– Ne znam gde su to “iskopali”, ali ja u budućnosti sebe vidim isključivo kao majku i suprugu. Smatram da retko koja žena može da žonglira na oba polja na podjednako visokom nivou. U karijeri sam se ostvarila, ta sfera života više mi nije toliko bitna. Što se tiče dece, doći će i to na red.

Izgleda da nemate običaj da se „prepucavate“ po novinama, demantujete novinske natpise i tračeve.

– Nikada nisam bila pobornik skandala, još manje svađa, pogotovo sa ljudima koje ne poznajem. Uglavnom sam upadala u nevolje komentarišući šta je neko obukao, što ti ljudi nisu shvatali na pravi način, već bi uzvratili udarajući na privatnu stranu mog života, koju ja nikada nikome ne bih dirala. Da mogu, bila bih prisutna samo kroz pisane intervjue koje dam, ali, nažalost, to tako ne ide i desi se da povremeno “iskačem iz frižidera”. Nisam odgovarala ni kada su me “razvlačili” zbog knjige – što poznati, što novinari – pa sigurno neću odgovarati ni na neke mnogo banalnije stvari.