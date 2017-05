Modni dizajner Nemanja Pantelić vas savetuje kako da odaberete pravu toaletu za matursko veče

Mladi i uspešni modni dizajner Nemanja Pantelić koji se predstavio publici i na ovogodišnjem, jubilarnom 30. Fashion Selection-u, izdvojio je malo vremena za naš portal i odgovorio na pitanja koja muče sve one koji se pripremaju za najvažniji dan, za proslavu mature.

Matura – svakom itekako bitan dan: tinejdžerima zato što završavaju školu, a roditeljima jer njihova deca idu još jednu stepenicu više. I jedna velika muka – Šta obući za maturu?

– Po mom mišljenju glavni problem su uzori na koje se ugledaju – možda to zvuči grubo, ali šou biznis je jedno i ono što gledamo na ekranima, spotovima, nastupima… a potpuno drugo su zabave. Tu se lako može napraviti greška. Mi stilisti tada imamo odrešene ruke i ničega nije previše kada su javni nastupi u pitanju, jer scena sve podnosi kao i fotografija, dok to ne može da se kaze i za maturu. Stoga devojke kada gledaju treba da imaju ipak neku rezervu pri izboru odevnih komada i aksesoara. U nešto boljem položaju su momci, jer oni obično, ako i pogreše, pogreše tako što sebe previse zatvore u neko klasično odelo. Da bi se to izbeglo ja ću dati par saveta u kom pravcu se može razmišljati za maturu – Započinje razgovor Nemanja za Hellomagazin.rs i objašnjava šta je bitno za pravilan i dobar izbor odgovarajuće garderobe za matursko veče.



Pantalone i kombinezoni su novi modni trend

– Skoro me je neko pitao kako pantalone za maturu, jer po nepisanom pravilu mora da bude haljina. Kako nam trendovi sada nalažu pantalone su itekako dobile svoj značaj i ja se tome iskreno radujem. Dobre pantalone ćete u krajnjoj liniji nositi još neki put. Elegantne, koje padaju na crtu, ili su frulaste, takođe zvono koje se sve više vraća, široke sa visokim stukom… samo su neke koje mogu da izgledaju jako lepo i prefinjeno. Takođe kombinezon kao opcija je pun pogodak. U kombinaciji sa sandalama i košuljama ili bluzama od muslina, svile, satena i zanimljivog kroja, sa manje ili više karnera i jednostavnim nakitom izgledaćete više nego dobro.

Duge haljine su prošlost

– Opet ako se odlučimo za haljinu, preporučujem da ne budu predugačke, jer treba i zaigrati. Takođe bih dao savet da budu jedinstvene, ne prenapadne, pod time ne znači da ne moraju da imaju perlice ili neke gliter elemente – treba ali ne preterano. Srpska moda hvala Bogu ima dizajnera koji imaju ukusa da ne preteraju sa time. Dosta su popularni visoki šlicevi, stoga preporučujem tako nešto, ako je kraća haljina, neka budu do kolena sa nekim zanimljivim dekolteom ili nekim detaljem na ramenu.

Pastelni tonovi su hit leta i neće vas učiniti starijim

– Kako su u trendu pastelni i nežni tonovi, svetle boje preporučujem, jer devojke u tome neće izgledati starije – pošto je to još jedna od grešaka koja se pravi. Šminka što prirodnija – sve imate lepa i mlada lica, stoga nije potrebno pretrpavati ih bojom.

Momci, zaboravite na crna odela!

– Za muškarce uvek kažem da ne moraju biti isključivo u odelima, makar ne crnim. Slobodno se treba orijentisati prema plavim, ne teget. Takođe sako neobičnog dezena, geometijski, zanimljivi printovi, jarke boje itekako mogu izgledati dobro. Interesantni krojevi majci i košulja još su jedan od izbora da ne izgledate klasično. Dobar džins – zašto da ne. Mladi ste i treba da tako i izgledate, a za odela ima vremena.

Upitali smo Nemanju da li ćete ako se i odlučite da pratite njegove savete, imati poteškoća da pronađete takve odevne kombinacije i da li će to biti lako i pristupačno?

– Iskreno mislim da zadatak nije težak. Srbija ima i dosta robnih marki koje nude razne opcije za građenje stila, kao što mislim da ima i sjajne talentovane dizajnere koji mogu da ponude i pokazu svoje znanje i viziju. Neko uspešnije, neko manje uspešno, ali svakako da je izbor veliki, samo treba “prokopati” malo – a to svi volimo. Shodno tome – može se pronaći za svačiji džep po nešto. Nije garancija da ako je nešto skupo da je to i dobro. Nije nužno tako. Zato treba naparaviti “istraživanje tržista”. Nekada je bolje za jedan detalj dati više, a sve ostalo može i manje da košta i obrnuto. Nigde na kraju neće visiti marka koliko ste to platili, već da li vam to pristaje i da li umete to da nosite. Ako ne – onda sve pada u vodu.