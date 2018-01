Blanka Blanko nije poštovala prećutni dres kod, pojavila se polunaga u crvenom! (video)

Povezane vesti



Iako je poruka za crveni tepih 75. Zlatnih globusa bila jasna, a to je da sve žene obuku crninu zbog seksualnih prestupa producenta Harvija Vajnstina (65) kao i problema seksualnog zlostavljanja uopšteno, izgleda kako je glumica Blanka Blanko (36) odlučila da sve to izignoriše.

Amerikanka se pojavila u ‘izrezanoj’ provokativnoj crvenoj haljini koja je otkrivala njen dekolte i noge. Time je razočarala mnoge gledaoce koji su je javno ‘napali’ na društvenim mrežama.

– Blanka, ti si jedna skroz nebitna glumica i to si uradila samo zato da bi privukla pažnju medija. Ovo veče nije bilo samo za tebe, već za milione žena – jedan je od komentara. Drugi su je pak branili da je možda htela da stane na stranu zlostavljanih žena u svom stilu i da ne moraju svi da slede pravila.

Glumica se prošetala u društvu 32 godine starijeg glumca Džona Sevidža.

Glumica je objasnila da voli crvenu i da je to njen izbor, ali da to ne znači da nije uz sve one žene koje su bile žrtve seksualnog zlostavljanja.

Blanka je bila provokativna i u februaru 2017. na dodeli Oskara. Dok je koračala crvenim tepihom, svi su mogli da vide njeno golo međunožje, jer nije obukla gaćice.

Namerno ili ne, svojim potezima ipak uspeva da ukrade deo pažnje zvezdama s holivudske ‘A liste’, jer se njeni gafovi nalaze na naslovnicama medija.