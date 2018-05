Život na dve adrese: Maja Volk između supruga u Atini i dece u Beogradu

Na nedavnom rođendanskom slavlju magazina “Glorija” Maja Volk pojavila se u društvu svoje troje dece – Teodore, Milene i Mihaila. Bila je to jedinstvena prilika da ih posle duže vremena zajedno vidimo na nekoj javnoj manifestaciji jer ugledna profesorka, dramaturg, muzičar i spisateljica poslednjih godina živi svoju treću mladost na relaciji Beograd-Atina.

– Još predajem na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da sam, dok traje nastava, pola meseca u Srbiji, a pola u Grčkoj. Sa decom sam u svakodnevnom kontaktu. Budući da Milena dolazi u Grčku jednom mesečno, više se viđamo i družimo u Atini nego ovde – ispričala nam je Maja, koja se posle udaje za antropologa Nikosa preselila u selo Koropi nadomak grčke prestonice.

– Kad doputujem u Beograd, na aerodromu me obavezno sačeka sin Mihailo, dok me najstarije čedo, Teodora, dočeka sa spremljenom kućom i velikim zagrljajem. Zajedničko vreme obično provodimo u našem domu, uz muziku, priču i smeh. Onda se ja povučem u svoje odaje, a njih troje izlaze zajedno.

Strastvena pobornica sirove hrane tvrdi da su deca njen ponos jer se izuzetno podržavaju i vole, i dali bi život jedno za drugo.

– Veseli su, kreativni, stabilni, svoji i posebni, muzikalni i duhoviti. Danas oni zabavljaju mene kao što sam nekada ja zabavljala njih. Vidim u njima i gene moje mame, glumice Mirjane Kodžić. Sa sinom, koji svira gitaru i peva, a radi i kao inženjer zvuka na “Naxi” radiju, vodim vrlo konspirativne razgovore vezane za tehnike sviranja. Sa Teodorom mogu da pričam o filmovima, knjigama, Japanu… Ona intenzivno uči japanski i sprema se za putovanje po toj fantastičnoj zemlji, koje sama finansira tako što štedi od onog što zaradi kao grafički dizajner. Teodora je, inače, radila dizajn mojih knjiga i diskova. Milena je veoma popularna blogerka; aktivna je na društvenim mrežama na kojima devojkama daje savete o svemu i svačemu, pravi klipove, video-filmove… Ima više pratilaca od mene. Često nastupamo zajedno, jer fenomenalno igra i peva. Uživanje je biti sa njih troje. Vrlo smo vezani, uskačemo kad je nekome potrebna pomoć, pokrivamo se i zamenjujemo, svi sve radimo.

Jednako je uzbudljiv i život u sunčanoj Grčkoj, gde se preselila posle udaje:

– Nikos i ja živimo u selu Koropi, gde je vođena mitološka bitka između boginje Atine i boga Posejdona oko toga ko će biti zaštitnik grada. Svakog dana, i zimi i leti, motorinom idemo na plažu, čitamo i pišemo, prevodimo, a uveče gledamo stare filmove po Nikosovom izboru, jer je on veliki poznavalac kinematografije i vraća me u dane studiranja. Pravimo fantastičnu „živu hranu“. Po poljima krademo smokve, masline, ovih dana i mušmule. Gajimo badem, limun i narandže. Svake nedelje obilazimo atinske muzeje, pa od toga pravimo filmove. Planiramo buduća putovanja, vežbamo zajedno, šetamo pse, sviramo i neprestano otkrivamo nešto što do sada nismo znali. Živeti sa strasnim “gospodinom Guglom”, kako ga zovem zbog njegove širine i dubine znanja, pravi je blagoslov.

Neumornoj Maji nikada nisu nedostajale ideje za nove poslovne poduhvate, pa tako i sada ima planova na pretek:

– Okupirana sam pisanjem knjige sa Nikosom. To će u početku biti video-roman u nastavcima, sačinjen od naših snimanih razgovora o važnim životnim temama. Tu su i novi koncerti, predavanja, radionice i, naravno, „Škola zdravlja“ u Babama. Planiramo veliki put u Indiju, gde će nastati novi film. Namera nam je da obiđemo sva dobra utopistička mesta na planeti, gde ljudi pokušavaju da nešto urade stvarajući idealne gradove, baš kao što je nekada maštao Žil Vern.