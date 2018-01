Vuk Kostić: Sa pokojnim ocem nikada nisam razgovarao o poslu

Nije nimalo iznenađujuće što Vuk Kostić tako dobro pliva u glumačkim vodama. Snimanje filmova je za njega prirodan sled dešavanja s obzirom na činjenicu da mu je otac velika glumačka legenda ovdašnjih prostora Mihajlo Kostić Pljaka.

Iako su se geni postarali da se Vuk Kostić odlično snalazi na filmskom platnu sa njim nikada nije razgovarao o poslu.

– Mi nismo razgovarali mnogo o poslu. U stvari nismo uopšte pričali o tome. To je bilo između mene i Mikija Aleksića. To je moj ćale njemu prepustio jer je Mika pedagog. On je i otac i emotivno je uključen u moju priču – rekao je Vuk pred kamerama emisije ‘‘Premijera’‘.

Kada mu je otac preminuo Vuk je imao 22. godine