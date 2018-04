Vojin Ćetković: Važno je da postoje dani okupljanja, radosti i slavljenja pripadnosti naciji i pravoslavnoj crkvi

Vojin i njegova supruga Sloboda Mićalović važe za veoma skladan i odmeren, smeran par, a zajedno imaju i dve ćerke, Veru i Milu. Kako ih vaspitavaju, kojim ih vrednostima uče?

-Onim kojim smo naučeni moja supruga i ja. Smatram da oboje potičemo iz zdravih porodica koje su, evo, opstale toliko dugo. Ona je bliska sa sestrama, koliko i ja sa bratom, ocem, majkom. Vaspitavani smo na sličan način i trudimo se da to prenesemo na našu decu. Voleo bih, pre svega, da budu slobodna u razmišljanju, a sad radim na tom poverenju, da ga imamo jedni u druge, rekao je Ćetković.

A post shared by 👉Fan by @d.i.j.a.n.a_👈 (@_vojin_cetkovic) on Mar 28, 2018 at 7:26am PDT

Pred nama je veliki hrišćanski praznik, Uskrs, a glumac kaže su mu praznici i porodična okupljanja veoma važni.

-Za svaku porodicu je veoma važno da postoje dani okupljanja, radosti i slavljenja nečega što nama apsolutno pripada – to je nacionalna pripadnost i pripadnost našoj pravoslavnoj crkvi. Posle ‘Nemanjića’ znam kakve smo probleme kroz istoriju imali, koliko je bilo pritisaka da budemo katolici. I sad postoje priče ‘šta bi bilo kad bi bilo’, a ja sam vrlo ponosan na to što jesmo. Stoga na te važne datume treba da se okupljamo, volimo i kažemo jedni drugima sve što imamo i osećamo. Zato se i sad trudim da, evo sad, za Vaskrs, okupim što više mojih najbližih, da svi budemo na jednom mestu. To su neke situacije koje se ponavljaju svake godine, nešto što je meni ostalo iz detinjstva. Slavljenje slave, Božića i Uskrsa nije samo tradicija, već nešto što nas drži na okupu. Smatram da je to veoma bitno i da to niko ne može da nam oduzme, niti sme- zaključuje Vojin Ćetković.