Vlatko Stefanovski: Borim se da iz gitare izvučem magiju, a kod publike proizvedem neku vrstu hipnoze

Povezane vesti



-Snimio sam najintimniji album do sada i verujem da sam uspeo da se obratim svojoj publici bukvalno „na uvo, otkriva maestralni gitarista Vlatko Stefanovski najavljujući svoj koncert 2. aprila u beogradskom Kolarcu na kojem će predstaviti album “Mother Tongue”.

Slavni gitarista je u pres sali Kolarca naglasio da je album Mother Tongue snimio u minimalnim tehničkim uslovima.

-Primenio sam apsolutni muzički minimalizam: jedan čovek, jedna gitara i jedan mikrofon. Pored svih napada koje doživljavamo na naša čula u doba tehnološke revolucije, sve je manje vremena za neku vrstu meditacije, introspekciju, za promišljanje o suštini našeg boravka na ovom i ovakvom svetu… Uglavnom se bavimo obavljanjem tehničkih ‘zadataka’ i zato sam ovim albumom hteo da se oduprem ekspanziji tehnologije i mašinama koje zapravo sve više slušamo u modernoj muzičkoj produkciji, objasnio je Stefanovski a prenosi Tanjug.

Poseban kuriozitet u procesu nastajanja albuma “Mother Tongue” čini vreme za koje je on nastao, a to su, kaže Vlatko Stefanovski, bila samo četiri dana:

-To zvuči prozaično, ali kuvao sam taj album u svoj glavi i svojoj duši skoro 20 godina. Na neki način nikada nije bilo vreme za takav album. Ili nisam imao dobru gitaru, ili nisam bio u formi, zadovoljan kako sviram, ili sam čekao da sazri neka tema koju sam planirao da snimim.

Vlatko Stefanovski: Manje je vredno ako hodate utabanim stazama

Cenjeni muzičar smatra da publika danas umesto muzike sve više sluša produkcijske trikove.

-Posle različitih muzičkih i kreativnih iskustava u životu, saradnje sa big bendovima, rok i fjužn grupama, sa kamernim orkestrima… zaslužio sam da se na intiman način obratim svojoj publici, naglasio je Stefanovski.

Prema njegovim rečima, nije mali izazov da se pojavi gitarista sam pred publikom, a posebno pred mikrofonom u muzičkom studiju.

-Kada uključiš dugme za snimanje zvuka, odmah se prebaciš u drugačiju mentalnu disciplinu. To crveno REC uvek opiminje da morate da svirate najbolje što umete. Temu Bistra voda odsvirao sam i snimio iz prvog pokušaja. Jednostavno znao sam da je okej, priča Stefanovski.

Nekadašnji gitarista legendarne grupe „Leb i sol“ kaže da je virtruoznost ponovljiva i da zato ne voli kada tim epitetom časte njegovo sviranje.

-Nisam ja najbrži, niti najbolji gitarista na svetu, ali se borim da iz svog istrumenta izvučem magiju, a kod publike proizvedem neku vrstu hipnoze. Naravno u domenu umetničkog standarda, a ne u domenu psihijatrijskih okvira. Ko hipnotiše publiku ima blagoslov muzičkih bogova. Zato uporno vežbam i tražim nova rešenja u muzici, naglasio je Vlatko.

Slavni muzičar priseća se da je na Kolarcu nastupao sa legendarnim bubnjarom Lalom Kovačevim i njegovim bendom.

-Lala nije dobio dovoljno priznanja za života jer je pionirski spajao džez sa etno motivima, improvizaciju sa balkanskim folklorom. On je to činio sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, a danas je to standard u kojem uživaju muzičari i publika, istakao je Stefanovski.

Svoj koncert 2. aprila na Kolarcu, kako kaže, sprema u posebnoj meri jer je svestan da je to jedna od najakustičnijih dvorana u regionu.

-Biće to svečanost i za mene i za publiku. Deo te svečanosti biće i akustika Kolarca. To je izvanredna drvena dvorana koja je u istoj ravni sa poznatim svetskim drvenim dvoranama, poput onih u Beču, Lajpcigu, Londonu… Drvo je čudo i nije slučajno da sviram drveni istrument. Drvo je nekada bilo živo, ali ono produžava svoj život kroz inkarnaciju u gitaru ili neki drugi strument. Klavir, na primer, ili gudački instrumenti. Ako se spoje kvalitet drveta mog istrumenta sa drvetom od kojeg je građena dvorana onda publici stvarno sledi muzička svečanost, ocenio je Stefanski.

A post shared by Emra Salih Photography (@emra.salih.photography) on Jan 22, 2018 at 12:07am PST

O nagađanjima oko ponovnog okupljanja legendarnog fjužn rok benda „Leb i sol“ Stefanovski nije želeo mnogo da priča.

-Moj sin Jan ima 17 godina, svira bubnjeve i sve više se interesuje kako smo snimali te fantastične albume sa etiketom ‘Leb i sol’. Stalno me zapitkuje kako smo snimili neku pesmu… Svim članovima grupe ‘Leb i sol’ želim dobro zdravlje i to je otprilike sve. U mojim planovima nema ponovnog okupljanja grupe, otkrio je Stefanovski.