Vesna de Vinča: Ne razmišljamo o zdravlju dok nam se desi neki ovakav neprijatan događaj

Novinarka i spisateljica, kao i vlasnica modne agencije, Vesna Jugović poznatija kao Vesna de Vinča završila je u bolnici zbog nesnosnih bolova u stomaku.

Umesto da stigne na međunarodni skup posvećen stogodišnjici rođenja Nelsona Mandele, gde je organizovana promocija njene knjige “Mandela’s Code”, novinar i pisac Vesna de Vinča je hitno prevezena bolnicu. Tu su konstatovani nepodnošljivi bolovi u trbuhu sa mogućnošću teških i rizičnih akutnih obolenja. Posle niza infuzija i pregleda, dugo se nije moglo utvrditi o kojim uzrocima Vesnine bolesti je reč. Sumnjalo se na najgore.

– Sumnjala sam na najgore jer su bolovi bili nesnosni, ali ekipa lekara i medicinskih sestara privatne bolnice u kojoj sam bila je uspela da savlada sve moje tegobe. Uz blagi osmeh “medicinskih stjuardesa”, jer zaista na stjuardese podsecaju i uz visoki profesionalizam lekara utvrđeno je da je reč o teškom trovanju hranom uz opstipaciju, pa se debelo crevo nadulo i napravilo dar mar u mom organizmu. Čak sam se i ukočila. Ipak, sjajnom intervencijom lekara dalje negativne posledice su, hvala Bogu, na vreme sprečene – kaže Vesna za “Blic”.

– Zaista se zahvaljujem na brzini i tačnosti, a nadasve na tretmanu koji sam dobila – dodaje ona.

– Međutim, najvažnije je to da sam se do perfekcije ispitala i prošla apsolutno sve moguće testove. To nikad nisam imala vremena da uradim. I znate šta su mi rekli? Da sam skoro savršeno zdrava – ističe novinar.