Večiti dečak, Marinko Madžgalj, danas bi proslavljao svoj 39. rođendan

Glumac Marinko Madžgalj koji nas je prerano napustio, danas bi proslavljao svoj 39. rođendan. Naime, “večiti dečak” kako su ga mnogi nazivali, napustio nas je 26. marta 2016. godine, u 37. godini života.

Od svojih najbližih dugo je krio da ima rak pankreasa iz više razloga.

– Glavni je taj da nije želeo ni tada, a ne želi ni sada da ga ljudi sažaljevaju. Kada je saznao lošu vest, rekao je svima u bolnici da nipošto informaciju o operaciji ne javljaju porodici, kako im ne bi pokvario odmor. Naime, u trenutku operacije, Marinkova bivša supruga Dubravka i njihova ćerka su bili na moru i Marinko je želeo da sačeka da se one vrate u Beograd kako bi im saopštio lošu vest – rekao je izvor, koji se sa slavnim glumcem u to vreme našao u bolnici.

Samo dvadeset dana pre nego što će napustiti ovaj svet, glumac je odlučio da uradi nešto prelepo.

Pozvao je prijatelja Dušana Kovačevića i poželeo da sa njim ode pod Ostrog, kako bi obavio svečanu ceremoniju krštenja.

– Naravno da sam pristao. Otišli smo u manastir Ostrog i obavili čin krštenja. Nisam ga pitao zašto je baš tada odlučio da se krsti, jer je to njegova lična stvar. Već dugo nas je spajalo pravo prijateljstvo, onda si me pre 20 dana učinio ponosnim pozvavši me da ti budem kršteni kum. Znam da te čuvaju anđeli i da ćeš tamo, kao i svugde pre, napraviti dobru atmosferu. Neka sada i oni malo osete kako te je dobro imati – rekao je Kovačević nakon Marinkove smrti.

Marinko Madžgalj rođen je 1978. u Beogradu, ali je odrastao i u Kotoru. Popularnost je stekao u televizijskoj seriji Crni Gruja, ali i u grupi Flamingosi u kojoj je pevao zajedno sa Ognjenom Amidžićem.

Oprobao se i kao voditelj. Molijer mu je na početku karijere doneo veliku popularnost, a publika je hrlila da gleda predstave u kojima je glumio. Bio je oženjen glumicom Dubravkom Mijatović s kojom ima ćerku.