Tri godine braka Nikoline Pišek: Venčanje bih sutra ponovila



Voditeljka Nikolina Pišek proslavila je početkom septembra tri godine braka sa istoričarem umetnosti Vidojem Ristovićem.

Podsetimo se, ona je rekla “da“ na glamuroznom venčanju u Monte Karlu, a godinu dana nakon svečane ceremonije postali su roditelji devojčice Une Sofije.

Bračni par od venčanja živi na dve adrese – u Beogradu i Zagrebu, a treća godišnjica zatekla ih je u hrvatskoj prestonici.

Ovoga puta nisu pravili veliko slavlje, već su u intimnoj atmosferi sa nekoliko bliskih ljudi obeležili trogodišnjicu ljubavi.

– Nije bilo ništa pretenciozno, izašli smo sa nekolicinom zajedničkih prijatelja. Moj suprug je pre toga bio bolestan tako da nismo bili ni u mogućnosti da proslavimo godišnjicu na neki dramatičniji način, niti da otputujemo negde, što nam je bila prvobitna ideja. Ali- nema veze – priča Nikolina.

Zajednički život i brak imali su velikog uticaja na nju i njenog supruga.



– Postali smo tolerantniji jedno prema drugom i bolje se razumemo. Naučili smo koje su naše mane i prednosti, pa umemo da tolerišemo neke situacije i da pravilnije reagujemo jedno naspram drugog kad se dogode situacije koje su van rutine. Mislim da se bolje poznajemo i bolje funkcionišemo.

Veridbu i venčanje u Monte Karlu zauvek će pamtiti.

– Da mogu, venčanje bih sutra ponovila vrlo rado. To su bila tri najlepša i najopuštenija dana u mom životu. Predivna lokacija sa našim najbližim prijateljima. I stvarno, tih dana za nas nije bilo ni brige ni pameti. A veridba je bila neočekivana, spontana. Brzo se to sve dogodilo. Naša ljubav se razvijala spontano i možda bi neko rekao, ishitrenost u odlukama koje smo donosili. Ali te odluke su se u našem slučaju pokazale kao dobre.

Kad je romantika u pitanju, Nikolina i Vidoje su ipak podelili uloge.

– Vidoje je romantičniji. Ja sam sklona praktičnijim stvarima jer se više i intenzivnije nosim sa svakodnevnim problemima. Lepo je kad muškarci preuzmu taj deo na sebe kako bi romantika opstala u braku, makar u malim količinama.

Dolaskom ćerke Une Sofije, godinu dana nakon venčanja, sve je postalo drugačije.



– Rođenjem bebe promeni se neverovatno mnogo stvari. Sve istovremeno postane i bolje i gore. Gore je zbog hroničnog nedostatka vremena i nemogućnosti impulsivnog odlučivanja. Više ne možete biti spontani kao što smo bili nas dvoje kad su u pitanju naša putovanja. Teške su i promene lokacija. Mi i dalje funkcionišemo na više adresa, a sve to podrazumeva opsežne pripreme. Ne podrazumeva to samo pripremu već i ozbiljnu menažeriju. Ono što je lepše – ipak se tu stvori neka nova dimenzija i svaki put misliš da ne možeš voleti neko dete više nego što si svoje prvo, a onda vidiš da se ljubav ne deli nego umnožava. Koliko god misliš da sve znaš, zapravo shvataš da ne znaš ništa i stalno te nešto novo iznenadi, naravno pozitivno. Jer gledaš svoje dete kako napreduje i prepoznaješ sebe u njemu i to je prekrasno.



Iako su gotovo podjednako angažovani u odrastanju svoje devojčice, ipak lepa voditeljka provodi sa ćerkom za nijansu više vremena.

– Ja sam organizaciono-egzekutorsko telo, a Vidoje zbog obaveza ne stiže da se angažuje oko Une onoliko koliko bi hteo. Ali mislim da oboje provodimo s njom mnogo vremena. Nekad mi se čini da joj i nismo potrebni u meri u kojoj joj se posvećujemo. A nama se čini da nikad nismo dovoljno sa njom.