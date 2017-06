Tomislav Petrović: Milan želi u potpunosti da oduzme dete Severini, ostalo su “umivene” priče za javnost

Povodom navoda u pojedinim medijima o koji su preneli izjavu Milana Popovića koja glasi: “Severina je juče tri puta zvala sina dok je bio sa mnom”, oglasio se menadžer pop dive Severine Kojić koji je to oštro negirao.

-Nije istina da je Severina juče Aleksandra zvala tri puta. Isto tako nije istina da se Popović bori za ravnopravno roditeljstvo. Popović je u Srbiji podigao tužbu u kojoj je tražio da se Severini u celosti oduze starateljstvo. Tu tužbu je pravomoćno izgubio, pa je pre mesec dana tražio reviziju te tužbe. Dakle, namera mu je Severini oduzeti dete, a sve ostalo su “umivene” priče za javnost. Severina je svesna da detetu treba otac i ona ga je zvala i tražila da dolazi viđati sina kada a on to nije hteo.”

Prema privremenoj meri, otac ima dodatne dve nedelje u julu i dve nedelje u avgustu, pravoslavni Božić, Novu godinu i Uskrs, te zimske praznike od 1. do 7. februara pa kada se u to ubroje i termini: sedam dana s ocem i sedam dana s majkom, ispada da je dete koje je živelo s majkom sada predato da živi s ocem, jer s njim provodi više od 200 dana u godini. To je suprotno mišljenju veštaka koji su preporučili da dete ostane da živi s majkom”, a sutkinja je ovu donela presudu na zahtev oca.

Katoličke praznike će provoditi s majkom jedino ako padnu u terminu kada bi dete trebalo da bude s njom, jer u privremenoj mjeri nigde ne stoji da će dete provoditi katoličke praznike s majkom. Severina nije dobila pravo niti na letnje, niti na zimske praznike sa sinom. Ona može s detetom provesti sedam dana u julu i sedam dana u avgustu”.

Ta ista sutkinja, Verica Nikić je na zahtev oca donela presudu kojom je zabranila detetu da ide u vrtić. Sutkinja je dete odvojila od njegovih prijatelja punih pet meseci i donela ovu meru koju otac svim sredstvima brani, a koja nije u interesu deteta. Pa vi recite da nije pristrasna. Tu presudu je preinačio Županijski sud u Zagrebu.

U tih 200 dana, majka ne sme viđati svoje dete. Privremena mera ne dopušta nikakvu mogućnost dogovora roditelja. Svaki dogovor značio bi kršenje sudske odluke, a time i krivičnu odgovornost za oba roditelja.Privremena mera ne navodi da dete mora živeti u Zagrebu. On može živeti s djetetom bilo gde na prostoru EU-a ili u Srbiji, pa tako dete može sedam dana biti u vrtiću, npr. u Beogradu i sedam dana u Zagrebu.Koliko sam ja upoznat, trenutno je s detetom u Srbiji, a nedavno je u jednom intervjuu izjavio da je kupio vrtić u Beogradu.

Samim time pretpostavljam da planira svoje vreme s detetom provoditi u Srbiji, pa će se dete na svakih nedelju dana seliti iz jedne u drugu državu – navodi se u saopštenju Severininog menadžera Tomislava Petrovića.