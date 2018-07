Tijana Bogićević: Ne proveravam supruga, svako treba da ima svoju slobodu

Pevačica Tijana Bogićević predstavljala je Srbiju na pesmi Evrovizije 2017. godine, objavila je album prvenac “Čudo”, a sada otkriva da bi volela da se oproba u voditeljskim vodama, a osvrnula se i na popularne rijalitije.

Pevačica je otkrila i kako izgleda život u Americi, s obzirom na to da živi u Bostonu sa suprugom Markom Robertsonom.

Da li biste voleli da vodite neku muzičku emisiju?

-Volela bih, da! Mislim da bi mi to bio baš veliki izazov i da bih se odlično snašla

Koliko imate vremena da gledate televiziju?

-Nemam vremena da pratim TV program, ali kad ustanem, skuvam kafu i uključim televizor tako da ide ono što je trenutno na tom programu.

Gledate li rijalitije?

-Rijalitije u Srbiji je teško izbeći, tako da sam ih, nažalost, gledala više puta

Pesme vaše koleginice Nine Badrić se pevaju na svadbama, odnosno neke od pesama su za prvi mladalački ples. Da li je vas neko nekad zvao da pevate na svadbi?

-Nisu me zvali, što ne znači da se ne bih odazvala. Venčanje je najbitniji dan u životu za jednu osobu i ako vas oni žele i spremni su to da plate, zašto ne bih to učinila. Nikada nisam bila materijalista, ali i to je plus. Čujem da na svadbama vole pesmu “Tražim” i to me raduje”.

Zašto vaš suprug nije došao na promociju albuma da vas podrži?

-Nažalost, nije mogao da dođe, imao je nastup. Nije mogao da uhvati avion. To je ipak put od 15 sati.

Da li ga proveravate?

-Ne. Ja sam savršena žena. Svako treba da ima svoju slobodu.

Živite u Bostonu. Kakav je život tamo?

-Boston je univerzitetski grad. Tamo žive, što bi rekli, buržuji, bogati ljudi.

Kako vi živite?

-Ja živim ok, posle ovog albuma skromnije. Istošilo se. Puno košta.

Učestovali ste na Evroviziji. Da li biste ponovili to iskustvo?

-Zašto da ne. Ponovila bih, samo kada bih se takmičila na Beoviziji i samim tim pobedila. Jer ipak interno biti izabran nije baš bilo najbolje iskustvo u mom slučaju. Ali evrovizijsko iskustvo je bilo fantastično- rekla je Tijana za Tv magazin Blic