Tanja Savić: Teško mi ide sklapanje rečenica na engleskom ali čovek mora to da nauči

Povezane vesti



Pevačica Tanja Savić, o kojoj se mnogo toga piše u poslednje vreme, otkrila je da li se seli u Australiju i kako se snalazi sa engleskim jezikom.

A post shared by Tanja Savic (@tanja_savic_private) on Sep 10, 2016 at 1:10pm PDT

Prvo je prokomentarisala natpise da je suprug Dušan više neće pratiti na nastupima, za šta je, kako kaže, saznala iz medija.

– To su mediji videli da nema Dušana na splavu na kom sam nastupala, pa su pretpostavili da sam ga otkačila, ali kako mogu svog muža da otkačim. Naravno, on ide sa mnom, on me vozi, ali mi nije menadžer, da jednom razjasnimo za sva vremena. Ja imam svog menadžera koji to najbolje zna da radi, a Dušan me samo vozi na nastupe – razjasnila je Tanja.

A post shared by Tanja Savic (@tanja_savic_private) on Feb 4, 2017 at 4:01am PST

Pevačica je negirala i da se seli u Australiju, objasnivši da u tu zemlju, bar za sada, ide samo radi odmora.

– To nije tačno. Jednostavno, mi svaki put kad odemo u Australiju to je samo na odmor, to jest odemo na dva meseca malo da napunimo baterije, jer ovde stvarno mnogo radimo. Za sad ne planiram preseljenje – rekla je ona.

A post shared by Tanja Savic (@tanja_savic_private) on Dec 31, 2016 at 3:41pm PST

Kako mnogo vremena provodi u inostranstvu, Tanju smo pitali i kako se snalazi sa engleskim, pošto je izjavila da je današnjoj deci mnogo lakše da nauče taj jezik nego što je bilo u njeno vreme.

– Pre je bilo takvo vreme i trebalo je malo više para za školovanje i za sve te nadogradnje – engleski, francuski i ostalo. Engleski mi treba, a ja sam u školi imala ruski, tako da ja sada uz decu učim engleski, znam da čitam, mnogo toga razumem zato što sam usmeno morala da ga koristim, jer mnogo putujem. Za sada sam zadovoljna, ali, naravno, može bolje. Teško mi ide sklapanje rečenica, to je katastrofa, ali jednostavno čovek mora to da nauči – iskrena je pevačica.

Tanja Savić: Želim još dece

A post shared by Tanja Savic (@tanja_savic_private) on Dec 10, 2016 at 2:31am PST

U medijima je odjeknula i vest da je Tanja izgubila bebu, ali ona nije želela mnogo da priča o tom nemilom događaju.

– Pričala sam o tome, to je moj privatni život, ja bih neke stvari zadržala samo za sebe – bila je kratka Tanja.

Ipak, ona se zbog toga što joj se desilo nije demoralisala, nego ostaje pri svojoj želji da ima još dece.

A post shared by Tanja Savic (@tanja_savic_private) on Oct 2, 2016 at 7:51am PDT



– Ja sam uvek za decu. Volela bih da imam još dvoje, dve devojčice. Željna sam ženske dece. Imam dva sina, to jest imam trojicu u kući, tako da mi stvarno nije lako. Treba nam jedna devojčica da nas malo smiri, jer sam i ja postala kao dečak pored njih. Gledam crtaće, gledam Transformerse, sve što je vezano za mušku decu – otkrila je pevačica.

Za kraj smo je pitali i kada možemo nešto novo da očekujemo od nje.

– Planirala sam sad na leto nešto da izdam, ali sam malo zakasnila, pa ćemo ostaviti to za septembar mesec. Ja bih volela da to bude balada, jer meni baš leže balade, ali videćemo – rekla je Tanja.