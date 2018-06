Tamara Dragičević: Roditeljstvo me je naučilo da uživam u trenutku.

Aktuelna pozorišna sezona bila je veoma uspešna za glumicu Tamaru Dragičević (29) koja se “daskama koje život znače” vratila ubrzo posle rođenja kćerke Staše. Iako nikad nije bila tremaroš pred izlazak na scenu, otkad je postala majka dobila je dodatno samopouzdanje i sigurnost prilikom izbora ne samo uloga nego i u svakodnevnim situacijama koje donosi život.

Dok ste vi preko dana na probama, Staša je u vrtiću. Da li vam teško pada to što neko drugi brine o njoj kad imate obaveze?

– Ne. Taj trenutak odvajanja nije bio lak, ali ostala sam pri stavu da je za dete najzadravije da bude okruženo vršnjacima, da je to najbolje za pravilan razvoj. Naravno da mi je svašta prolazilo kroz glavu – da nije možda rano, ko je čuva kad to ne radim ja i slično, ali zaista mislim da je to za nju dobro.

Koja je najizazovnija situacija u roditeljstvu sa kojom ste se susreli dosad? – Svaki dan koji provedem s njom je “najizazovnija” situacija pošto je još mala. Otkrila sam da me raduje svaka faza kroz koju prolazi, i drago mi je zbog toga. Roditelji često, kad bebe plaču jer imaju grčeve ili kad su nervozne zato što im rastu zubi, govore “ne brini, to će brzo proći”, nesvesni da to vreme zaista proleti i da nam posle bude krivo što je prošlo. Treba uživati u tome. Svaka Stašina faza je sad i nikad više. I kad izgovori prvu reč, i kad joj poraste prvi zub, i kad počne da puzi, i kad prohoda, i kad je ošišamo, i kad uradi nešto smešno. Roditeljstvo me je naučilo da uživam u trenutku.

Na kojim vrednostima insistirate kad je njeno vaspitanje u pitanju?

– Ona polako od bebe postaje devojčica i verovatno je ključno da sad postavim čvrste temelje kad je vaspitanje u pitanju. Verujem da je svako dete drugačijeg karaktera i da svaki roditelj treba da osluškuje svoje. Trudim se da je posmatram što više i volela bih da je ne opteretim svojim stavovima, time kako ja zamišljam nešto. Ima mnogo literature na tu temu, valja čitati, raspitivati se kod drugih roditelja. Veoma je važno pozabaviti se tom tematikom.