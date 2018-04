Uroš Jovčić: Svako je tvorac svoje sudbine, nije dovoljno samo roditi se pod srećnom zvezdom

Montevideo mu je doneo popularnost i devojku Dženifer, sa kojom planira venčanje uz miks srpskih i španskih običaja

Šta se novo priprema u vašem matičnom pozorištu “Boško Buha”?

– Radimo na tri nova projekta, koja bi trebalo da se realizuju u nastupajućem periodu. Predstave “Kurt, Quo Vadis”, po tekstu Erlend Lu, u režiji Jane Maričić, i “Robin Hud”, reditelja Veljka Mićunovića, najverovatnije izlaze u maju ili junu, dok se premijera “Olivera Tvista”, u režiji Milana Karadžića, očekuje u oktobru.

Kakav je osećaj igrati za najmlađu publiku?

– Igrati predstave za decu pravo je uživanje, pogotovo ako im se svidi to što gledaju, pa je povratna reakcija krajnje iskrena. To je nešto što svakog glumca motiviše da na sceni pruži maksimum. Najmlađi su publika za poželeti, bez rezerve pokazuju svoja osećanja. Bilo je dosta simpatičnih reakcija u toku predstave, ali nikada neću zaboraviti jedno izvođenje “Čarobnjaka iz Oza”, u kojem igram psa Tota. U publici su bila deca koja pohađaju prvi razred, koja su počela da plaču u trenutku kada me je zla veštica pretvorila u loptu.

Priča se da ste trenutno jedan od najzauzetijih mladih glumaca.

– I ja sam to čuo. (smeh) Lepo je biti zauzet kada radite ono što volite.

Da li su vam se nekad “odsekle noge” pred kamerama?

– Dešavalo se, moram da priznam, ali davno je to bilo. Sad sam već dovoljno izvežban da mogu da kontrolišem tremu.

A post shared by ESQUIRE Serbia (@esquiresrbija) on Nov 14, 2017 at 6:36am PST

Gledate li televizijske serije u kojima igrate?

– Gledam, istina ne često, i umem da budem veoma samokritičan. Volim da vidim šta sam uradio da bih znao da li i šta treba da menjam. Još nemam dovoljno iskustva da bih unapred znao kako će na ekranu izgledati ono što sam odglumio ispred kamere.

Pomislite li nekad da ste rođeni pod srećnom zvezdom?

– Da, često. I verujem da je tako. Ali, nije dovoljno samo biti rođen pod srećnom zvezdom. Svako je tvorac svoje sudbine. Činite dobro i dobro će vam se vratiti.

Šta je najlepše što vam je gluma donela?

– Profesija kojom se bavim pružila mi je mnogo toga lepog i na privatnom i na poslovnom planu. Mogućnost da usrećite ljude oko vas je, ipak, iznad svega.

Da li ćete film “Montevideo, vidimo se!” pamtiti po ulozi ili po tome što vam je doneo životnu ljubav?

– Film “Montevideo, vidimo se!” bio mi je taličan na oba polja. U njemu sam imao ulogu koja je obeležila početak moje karijere, a dok sam boravio na Tenerifi upoznao sam Dženifer, sa kojom sam danas u srećnoj vezi.

Jeste li vi lakše savladali španski jezik ili Dženifer srpski?

– To nije predstavljao nikakav problem. Kad nekoga volite, sa lakoćom savladavate jezičku barijeru.

Šta se u vašem životu promenilo od kada živite pod istim krovom?

– Baterija na telefonu mi duže traje jer sada pričamo uživo.

Planirate li da vaše venčanje bude u skladu sa srpskim ili sa španskim običajima?

– Planiraćemo kada dođe trenutak za to, ali će naša svadba, verovatno, biti miks tradicionalnog i modernog.

Jedan ste od junaka serije “Komšije”, šta bi vaše komšije rekle o vama?

– To je pitanje za njih. Mogu samo da pretpostavim šta bi odgovorili. Trudim se da budem dobar čovek, pa i dobar komšija.

Da li je tačno da ste osnovnu i srednju školu završili kao đak generacije?

– Živa istina. Zbog toga su se nastavnici iznenadili kad su čuli da mi je jedina želja da upišem glumu.

Koju muziku ste slušali u tinejdžerskim danima?

– Repertoar je šarolik, a na listi su: Eminem, Snup Dog, Ajs Kjub, 2Pac, “Vatreni poljubac”, “Sanšajn”, ali i Toma Zdravković.

Kad imate tri slobodna dana, kako ih provodite?

– U porodičnom okruženju. Želim da nadoknadim sve što sam propustio zbog poslovnih obaveza.

Umete li da vežete kravatu?

– Retko nosim kravate, pa nisam učio kako se vezuju.

U kakvom raspoloženju ste dočekali proleće?

– U alergijskom. S prvim prolećnim danima neizbežno krenu kijavica, svrab u grlu i očima, curenje iz nosa.

Da li biste i pod kojim uslovima postali učesnik rijaliti-programa?

– Nikad ne reci nikad. Zavisi od rijalitija.

A post shared by M A studio (@ma.studio.insta) on Feb 16, 2017 at 10:46am PST

Izgovarate li lako reč “izvini”?

– Samo kad shvatim da sam pogrešio.

Kako vam se zove najbolji drug?

– Hvala bogu pa ih imam više. Izdvojio bih Milana, Lazara, Stevana i Iliju.

Po čemu se može zaključiti da niste dovoljno spavali?

– Volim da spavam, a nedostatak sna prvo se primeti na mojim očima, to jest na “teškim” kapcima.

Koji gradovi sveta su vam ostali u posebnom sećanju?

– Prag, Trst, Santa Crus de Tenerife i naravno Los Abrigos, gde sam upoznao Dženifer.

Navedite tri razloga zbog kojih vredi pogledati vašu novu predstavu “Boje šteka”?

– Prvi razlog je Petar Strugar, drugi razlog je Đorđe Stojković, a treći moja malenkost. Sve u svemu, reč je o predstavi koja garantuje opuštenu atmosferu, duhovite replike i mnogo smeha.