Suzana Jovanović: Lepo je kada vidite da su vam deca normalna i uspešna

Suzana, supruga Saše Popovića, prva je ušla u kuću nakon pljačke i kaže da je već u hodniku shvatila da im je neko ušao u dom. Kako dodaje, trebalo je vremena da prebrode ovu situaciju, ali je najbitnije da su svi živi i zdravi.

Početkom marta u javnosti je osvanula vest da je porodična vila direktora “Grand produkcije” Saše Popovića opljačkana. Tom prilikom obijen je sef u kojem se nalazio porodičan nakit približne vrednosti oko 100.000 evra, kao i pištolj sa mecima koji pripada Suzani Jovanović. Niko od članova porodice nije tada želeo da govori, već su sve prepustili nadležnim organima. Prvi put o ovom slučaju za „Blic” priča Suzana, supruga Saše Popovića.

– Nismo bili tada u porodičnom domu. Prva sam naišla na razbacane stvari kad sam se vraćala sa snimanja emisije. Bukvalno sam mogla da se susretnem sa njim ili njima. Ne znam koliko ih je bilo. Prva sam naletela na te znake i videla da u kući nešto nije u redu. Već u hodniku sam shvatila da je došlo do pljačke. Tada sam videla da je neko ušao u dom i izvršio pljačku – priča za “Blic” Suzana, i dodaje da članovi porodice još ne mogu da se oporave od ovog incidenta.

– Na početku je bilo jako teško, da se razumemo, ko voli takve stvari koje su ružne i teške. Trebalo je sve to da se pregura. Pošto sam jaka osoba, uvek kažem da mi ne mogu uzeti ono što mi je najdraže. To su moja deca i suprug. Kada se to desilo, samo sam zagrlila svoju porodicu i rekla: Hvala ti, bože, ipak je ono najvrednije uz mene i pored mene. Materijalne stvari se zarade. Ko god da je uradio, šaljem mu blagoslov, a Bog će sam učiniti svoje – iskreno kaže pevačica. Kako se tada spominjalo u medijima, Suzana je pozvala policiju i rekla im da je u sefu bilo pet lančića od belog i žutog zlata, osam ili devet dukata, takođe od belog i žutog zlata, brilijanti, privesci, osam „roleksa”. Takođe se spekulisalo da je u pljački učestvovao blizak prijatelj porodice Popović, a na sve to Suzana kaže:

– Niko od nas to nije rekao. To niko ne može da zna. Policija radi svoj posao, nadam se da će jednog dana bar neku od tih silnih pljački koje su se dogodile na Bežanijskoj kosi otkriti i razotkriti sve te lopove. Živimo u toj nadi, a naš život teramo dalje – objasnila je Jovanovićeva. Podsećanja radi, Popović je dan nakon pljačke dao saopštenje za javnost u kojem je istakao da novac ni vrednosni papiri nisu bili u sefu, a o detaljima pljačke nije želeo da priča. Kako se pisalo, policija je nekoliko dana kasnije na dečjem igralištu koje se nalazi nekoliko metara od porodične vile Popovića pronašla sef.

Mom sinu su nudili marihuanu

Suzana Jovanović kaže da je decu, sina Aleksandra i ćerku Aleksandru, uvek vaspitavala da budu dobri i plemeniti ljudi. Tokom odrastanja dešavalo se da su naizlazili na brojne izazove, ali Suzana je ponosna što nisu pali pod tuđ uticaj.

– Lepo je kada vidite da su vam deca normalna, uspešna i da su sve poroke uspeli hrabro i maestralno da izbegnu. Bilo je iskušenja, sin mi je rekao nekoliko puta da su mu neki klinci nudili džoint da popuši. Niti puši, niti pije, sportski je tip, radi svoj posao u muzičkoj produkciji – izjavila je Suzana.