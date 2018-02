Stefan Živojinović otkriva bolnu tajnu: Snimam film o svojoj otmici, ispričaćemo apsolutno sve

Povezane vesti



Stefan Živojinović (25) odlučio je da pravu istinu o svojoj otmici otkrije u dokumentarcu, ekskluzivno saznaje Kurir! Stariji sin Lepe Brene rešio je da, poput majke, koja je nedavno objavila film „Godine Slatkog greha“, snimi slično ostvarenje.

Međutim, za razliku od najveće balkanske zvezde, koja je u svom projektu govorila o karijeri, Stefan će akcenat staviti na najtraumatičniji period svog života, koji se desio 2000. godine.

– Pošto sam odlučio da se bavim javnim poslom, želim da narodu pokažem ko sam zapravo ja. U početku mama i tata nisu bili za snimanje tog filma, jer im otvara stare rane, ali ubedio sam ih. Ima dosta toga o otmici što ni ja ni moji roditelji nikad nismo govorili javno. Ispričaćemo apsolutno sve – kada se i kako to desilo – kaže Stefan za Kurir.

Lepa Brena ne priča mnogo o otmici sina Stefana, ali smatra da nije zaslužila da joj se tako nešto dogodi u zemlji u kojoj živi. – Najteža i najbolnija stvar koja mi se dogodila u životu je na prvom mestu otmica mog sina Stefana, koja nikada nije otkrivena u ovoj zemlji. Kao roditelj sam bila kažnjena. Nisam verovala da ću u jednoj zemlji koju sam najviše volela, u kojoj sam pevala i opevala i u njoj najveću slavu doživela. Nisam zaslužila da budem tako grubo kažnjena.

Živojinović tvrdi da taj film ne snima da bi izazvao sažaljenje.

– Nikad nisam želeo, niti sada želim da me iko sažaljeva zbog toga jer su se ljudima dešavale mnogo gore stvari nego meni. Ja sam odlično prošao šta je sve moglo da mi se desi. Zahvalan sam bogu na tome. Iako sam imao samo osam godina, to će ostati zapečaćeno za ceo život. To rečima ne može da se opiše. Zato ćemo napraviti rekonstrukciju otmice, angažovaćemo neke glumce – kaže Stefan.

Živojinović ističe da je dugo trpeo posledice kidnapovanja.

– Dešavalo mi se da sam se plašio da ostajem sam ili idem negde, ali prevazišao sam to još kao klinac. Presekao sam i shvatio da neću dozvoliti sebi da se tresem i traumiram. To nije život i ja tako nisam želeo da živim. Moj moto je – idemo dalje! Upravo to želim da objasnim u filmu. Pored toga, moji roditelji nisu želeli da od mene naprave debila i drže me pod staklenim zvonom. Hteo sam slobodu, malo-pomalo i privikao sam se. Dobio sam drugu šansu za život i sada mi je OK. Neke rane su neizlečive, ali idem napred! – poručuje Živojinović, koji uspešno gradi muzičku karijeru snimivši tri hita i pesmu za popularnu seriju „Ubice mog oca“.