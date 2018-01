Sofija Milošević: Sa Ademom sam prošla razna iskušenja, ali sada imamo najlepše trenutke samo za nas dvoje

Srpski top model Sofija Milošević sada živi u Njojorku gde gradi svoju karijeru, a za “Blic puls” priča o vezi sa fudbalerom Ademom Ljajićem, osudama virtuelnih prijatelja da su joj fotografije provokativne, ali i kakvi su joj planovi na privatnom i poslovnom planu.

Sofija koja ima 26 godina ponosna je na svoje telo pa često fotografije koje je radila za pojedine brendove veša kači na društvene mreže, što joj zameraju. Pojedini je hvale, priznaju da je sanjaju noćima i daju nepristojne ponude.

– Ne stižem sve komentare ni da pročitam. Ne znam šta ljudi podrazumevaju pod provokativnim izdanjem, da li je to ako se fotografišete na plaži u kupaćem kostimu?! Pa to radi ceo svet, prirodno je da na plaži budete u kupaćem. Kada radim kampanju za donji veš, kako bih to što bolje predstavila mora da postoji određena doza erotičnosti. Imam sreću što se bavim poslom kojim volim i u tome ne vidim ništa sporno. Moj posao je takav da se stalno slikam u donjem vešu, i ja ne vidim ništa loše u tome. Svi znamo kako izgledaju provokativne slike koje se graniče sa dobrim ukusom, a smatram da moje to svakako nisu – tvrdi Sofija, koja je u jednom trenutku živela u Italiji zbog Adema i kaže da je to jedna od najluđih stvari koje je uradila zbog ljubavi jer je mogla da izgubi na ostalim frontovima svog života.

– Dok volim, mogu slobodno da kažem da ne postoji stvar koju ne bih uradila za osobu koja me ispunjava. Zavisi kako neko shvata ludost, ali ja, kao neko ko je veoma emotivan, uradila bih sve najluđe što možete da zamislite isključivo iz ljubavi. To sam uvek i radila. Možda je, ipak, najveća ludost bila kada sam se zbog osobe koju volim preselila iz jedne države u drugu – kroz osmeh priznaje Sofija koja je zbog Adema napustila sve i otišla u Italiju.

– Uradila sam to zbog osobe koju volim najviše na svetu. Mogu vam kao najveću ludost navesti šta sam uradila poslednje, naravno zbog ljubavi. Dokaz da ljubav ne zna za granice je kada odlučite da svim snagama promenite svoju svakodnevnu rutinu kako bi vreme proveli sa osobom koja je važna vašem srcu – iskrena je manekenka, koja sa fudbalerom uživa dve i po godina u vezi, iako su im mnogi predviđali brzi raskid.

– Imali smo mnogo prelepih, ali isto tako i teških momenata. Vremenom shvatite da ti nazovimo teški trenuci ojačaju vašu vezu, a da pre toga ni sami niste znali koliko ste zapravo jaki. Prošli smo razna iskušenja, ali sada imamo one najlepše i to samo za nas dvoje – sa osmehom na licu priča Miloševićeva.