Sloboda Mićalović: Nemam tremu pred beogradsku premijeru filma “Na mlečnom putu”

Sloboda Mićalović i njen suprug Vojin Ćetković su u braku devet godina, a svoju decu, kao i većina poznatih ličnosti čiji su životi i karijere stalno pod budnim okom javnosti, pokušavaju maksimalno da zaštite.

Kako Sloboda priznaje, njihove bliznakinje Vera i Mila uopšte ne vole pritisak javnosti sa kojim su se srele već od malih nogu.

– Njih već sada opterećuje to što smo mi poznati i što se ljudi slikaju s nama. Potrebno je da polako uvodite decu u vaš život. Ne mogu da ih sačuvam od toga. One se nekada obraduju kada se vide u novinama. To su momenti kada nas paparaci negde uhvate, pa njima mora da se bluruje lice. Tada me pitaju zašto imaju kockice na licu. Bude im milo što su u novinama, ali sačekaću da same kažu “Mama, volela bih da se slikam sa tobom” ili “Tata, želim da budem sa tobom u emisiji – rekla je Sloboda za emisiju “Ekskluziv”, a prenosi blic.rs.

Iako će sutra uveče prvi put u Beogradu biti prikazan film “Na mlečnom putu”, u kojem Sloboda glumi sa svetskom divom, glumicom Monikom Beluči, ona objašnjava da nema tremu.

– Da je pozorišna predstava u pitanju, imala bih veću tremu jer su očekivanja visoka. S obzirom na to da ne mogu ništa da zabrljam i da je sve snimljeno i zapisano, vrlo sam mirna – kaže Sloboda.

Ona je naglasila i da ju je Monika tokom brojnih premijera širom sveta stavljala u prvi plan na crvenom tepihu.