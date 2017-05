Slavko Beleslin: U istu ženu sam se dva puta zaljubio na prvi pogled

Jedno od omiljenih TV lica otkriva šta se to u njegovom životu promenilo otkako je sreću pronašao u braku, kako funkcioniše sa suprugom Ivom, planove o proširenju porodice

U svim tim promenama tempa života, najveća podrška bila vam je supruga Iva. Da li je ona saputnik kakvog ste oduvek želeli pored sebe?

– Mnogo bolji i veći nego što sam mogao i da zamislim. Ušli smo u petu godinu braka, ali ukupno može se reći da smo zajedno sedam godina. Imao sam mnogo sreće s njom i kada sam je prvi put video, pomislio sam nešto što nikada pre toga nisam. Znao sam da gledam u svoju buduću ženu, to sam jednostavno intuitivno osetio. Shvatio sam da je tačno ono što su nam govorili stari – neko treba da vam puni jedra, a ne da ih prazni. Dok je na poslu bilo mnogo kriza i kod mene i kod nje, ta jedra stalno smo punili jedno drugom. Ne znam da li bi mi neke stvari u karijeri tako lako prošle da nije bilo toga. Stoga, savet za sve koji ovo čitaju – pametno se ženite i udajte.

Kako ste se upoznali sa Ivom?

– To je bilo na jednom društvenom događaju. Ono što je zanimljivo jeste to da sam se, iako to teoretski izgleda nemoguće, na prvi pogled dva puta zaljubio u istu ženu, svoju današnju suprugu. Prošle su godine između ta dva susreta i ona je donekle promenila svoj izgled, pa sam zaista uspeo, kako god to zvučalo, da se zaljubim na prvi pogled u istu ženu dva puta.

Slovili ste za najpoželjnijeg neženju i nekoga ko oduzima dah mnogim ženama. Da li je za Ivu bio težak zadatak da bude ta srećnica koja će vas osvojiti?

– Ne, naprotiv. Niko tu mene nije osvajao, ja sam nju jurio i to veoma dugo, da budem iskren. Od našeg prvog susreta pa do konačnog držanja za ruke, prošle su godine. To uopšte nije bilo lako.

Imate li savet za druge muškarce kada je ta upornost u pitanju?



– Nemam jer znam da ga niko ne bi poslušao. Samo treba biti svoj, svako najbolje zna ono što mu odgovara. Slušao sam sebe i kada sam video priliku, vodio sam se parolom Just do it. Posvetio sam se toj akciji i uspeo.