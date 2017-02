Simon ispričao svoju verziju događaja: Nisam udario Milicu

Danima već traje medijska pompa oko slučaja Milice Dabović i njenog bivšeg dečka Simona Šiklića, koga je prijavila policiji za maltretiranje i fizičko zlostavljanje, a optuženi Šiklić tek je sinoć prvi put javno izneo svoju verziju tog događaja.

On, naime, u video snimku za Telegraf.rs tvrdi da nije udario Milicu, jer da ju je udario – pala bi u nesvest. Takođe objašnjava i da se sukob dogodio ujutru, a ne uveče, kako je Milica rekla.

– To je bilo jutro, nije bilo veče kao što pričaju, kao što je ona izjavila, da sam je premlatio uveče. Imam alibi gde sam bio uveče, s kim sam bio uveče. To je bilo za tih 10 minuta u stanu, kada sam na njen nagovor došao da se vidim s njom, da uzmem svoje stvari. Pre toga sam bio kući, svojoj, a uveče sam bio u klubu sa drugarima i sa drugaricom zbog koje je, kažu, navodno ispao problem – započinje Simon svoju priču.

Na pitanje zašto je došao u stan kaže:

– Mi smo već prekinuli pre toga. Neću sad da pričam o tome, nije to tema ovog razgovora. U svađi smo bili. Ja sam bio u svom stanu, ona u svom stanu. Neke moje stvari, za higijenu i slično je ostalo tamo i hteo sam da dođem samo to da pokupim. Usput i da se sa njom vidim, da popričam, oko svega toga zbog čega je novinari zovu. I to je to.

Simon ovako objašnjava razvoj događaja od momenta kada je kročio u stan:

– Ušao sam, pozdravili smo se i krenuo je verbalni okršaj između mene i nje na konto tih slika i poziva novinara. Šta ćeš, krenulo je… Krenula je na mene, da udara i…

Na pitanje da li je on nju udario oštro je odgovorio:

– Ne! Da sam je udario ne bi imala jednu štraftu na sebi nego bi bila unakažena. Prosto, blago rečeno, bila bi unakažena.

Miličinu povredu na vratu objašnjava ovako:

– To je u njenom naletu na mene, nakon svega ovog što mi je napravila (pokazuje ogrebotine po vratu i licu), izgrebala me, ja sam je samo odgurnuo. Rekao sam joj: Makni se od mene, ne želim da se s tobom bijem i da izgledam kao nakaza kad izađem. Da krv izlazi iz mene jer nema smisla. Pusti me da odem. Ona je krenula da udara: Ti mene varaš, ti si mene prevario sa Sarom! Rekao sam joj: Izvini, nisam te prevario, znamo se. Ona pozdravlja sto hiljada muškaraca jer je svi poznaju, pa šta bih ja sad trebao?! Ovaj tvoj drugar, onaj drugar, ovaj zove, ovaj piše… Šta bi ja trebalo da radim, da uzimam telefon ili da pravim ljubomorne scene zato što njoj neko pošalje poruku? Ali, je*i ga, ona je tad bila ostavljena, bila je povređena… Ženska sujeta, i to je to. Prosto – objasnio je Simon za Telegraf.

Nakon svađe u stanu Simon kaže da ga je Milica konstantno zvala:

– Konstantno me je zvala, tražila pare… I na dan kad sam se prijavio u policiju, došao sam u svojstvu građana da dam izjavu, ona me i taj dan zvala i tražila pare. Rekla je da joj dam 100.000 evra i da će reći da je sve izmislila. Moji drugari su svedoci jer sam je pustio na spikerfon. Ja to ne izmišljam.

Simon Šiklić Šime istakao je u prvom obraćanju medijima da se Milica Dabović ponaša kao tipična ostavljena žena i da je nije nikada udario.

Međutim, Milica na to odgovara tako što priželjkuje što brži sudski epilog.

– Sve što Simon kaže je jedna velika laž! Pa kako će drugačije da se odbrani od istine? Neka priča šta god hoće, ja sam njegove laži slušala mesecima – napominje Milica za Blic i dodaje:

– Imam dobre advokate, fantastične ljude koji rade na slučaju i videćemo se na sudu. Sve će se saznati na sudu. Dajte mu prostor u medijima, a on je mene tukao jer izlazim u novinama.

Milica trenutno pokušava da se skloni iz javnosti što je moguće više, a oko nje su samo njene prijateljice.