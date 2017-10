Sanja Kužet: Ljudi koji rade na televiziji nisu nedodirljivi i savršeni

Voditeljka emisije “Zvezde Granda”, Sanja Kužet, definitivno je obeležila poslednju epizodu ove emisije zbog crne haljine od providnog materijala i dubokog dekoltea, a sada otkriva da je napokon uspela da skine kilograme koji su joj smetali.

Saša Popović je Sanji u prethodnoj emisiji “Zvezde Granda” rekao da se oblači kao tetka, a ona se sada pojavila u elegantnoj crnoj haljini koja je istakla njene adute.

Lepa voditeljka je u jednom intervjuu ispričala da je uspela da vrati staru liniju.

-Sedam meseci bilo je neophodno da se vratim u stare mere, a sada je sve na svom mestu. Ali, da ne bi ljudi bili u zabludi, važno je reći da svi koji rade na televiziji daleko od toga da su nedodirljivi i savršeni, već vode jedan normalan život, prosečan, samo je naš posao da kada su reflektori upaljeni budemo u punom sjaju i ja se zaista trudim da tome odgovorim profesionalno.

Nije mi bilo lako, mislim na celih tih sedam meseci kada vam se telo menja pa kad vidite sebe da iz dana u dan niste ono što ste bili. S obzirom na to da je druga trudnoća u pitanju, sve je bilo poznatije, ali ne mogu da kažem da nisam imala bojazan od toga da li će se osam godina kasnije, jer ipak sam starija, sve to vratiti kako treba. Mislim da žena koja drži do sebe i do svog izgleda ne može da kaže da je srećna ako ima 10-15 kilograma viška, kaže Sanja Kužet.

Šarmantna voditeljka priznaje da je Saša Popović ne kritikuje, a kada napravi gaf, on odmah reaguje.

-On nije neko ko će sačekati kraj emisije da bi vas ispravio. On će vam reći odmah u emisiji. Kod njega je to vrlo jasno. Ako mu se to nešto ne dopada, on će mene na licu mesta da ispravi. To su jako lepe i simpatične stvari. Ti gafovi su spontani. Sve što je namešteno nije dobro. Ako izađe lapsus, to je normalno, kaže Sanja Kužet.