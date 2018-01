Oliver Dragojević se ne predaje: Moram malo više da kradem vreme i budem uz more

Oliver Dragojević je kod kuće u Splitu sa porodicom, a u bolnicu odlazi na lečenje. Kako je rekla njegova supruga Vesna, završio je s hemoterapijom, nakon čega je podvrgnut imunoterapiji.

– Dobro sam, hvala na pitanju. Išao bih ja odmah u Vele Luku, ali ne može se. Lečenje je u pitanju. Zdravlje je dobro. Bolje nego pre. Borimo se – rekao je Dragojević za 24sata.hr.

Lekari su mu rekli kako CT pokazuje da se tumor smanjio. Nedavno su ga odveli da vidi svoju brodicu u splitskoj lučici.

– Lepo je malo doći uz more s obzirom na to da sam ograničen kretanjem. Moram malo više da kradem vreme i budem uz more – iskren je Oliver.

Dane provodi sa sinovima i unucima, a supruga pazi da ne pokupi virozu. Viđa se s prijateljima koji su mu najbliži. Iz splitske bolnice je izašao uoči praznika. Božić i Novu godinu proveo je sa porodicom.