Oaza mira i uživanja za Đokoviće: Tarini prstići i Stefanovo istraživanje okoline

Povezane vesti



Pored svih obaveza i pretrpanog rasporeda, naš najbolji teniser Novak Đoković uvek nađe vremena za uživanje sa porodicom. Tako je proveo jedno lepo prepodne sa suprugom Jelenom, sinom Stefanom i ćerkom Tarom u jednom parku u Parizu.

Daleko od znatiželjnih paparaca Đokovići su proveli dragocene zajedničke momente, i sa svojim obožavaocima podelili kutak ovog raja.

With my angel baby girl 😇💗 What are your favorite parks in Paris that we should visit while we’re here?! 🌳🌳🌳 #nature #paris #family pic.twitter.com/xSa2tUZkKL — Jelena Djokovic (@JelenaRisticNDF) May 25, 2018

A ponosna mama je otkrila šta je to što je čini srećnom:

Nothing gives me more joy than baby toes and my boys exploring #nature.. 😍🌱 #familytime #parcdesaintcloud pic.twitter.com/0NcbVV1Lnl — Jelena Djokovic (@JelenaRisticNDF) May 25, 2018

-Ništa me toliko ne čini srećnom kao Tarini prstići i Stefanovo istraživanje okoline- napisala je Jelena u opisu fotografije.