Novak Đoković sprema tužbu protiv kanadske novinarke Helen Peletje?

Novak Đoković razmišlja da tuži kanadsku novinarku Helen Peletje, koja ga je bez ijednog dokaza optužila da se dopinguje. Srpski teniser se juče vratio sa odmora, a iz njegovog tima su rekli da se odmah konsultovao sa advokatima po pitanju gnusnih laži koje plasiraju iz Montreala, gde je u toku Rodžers kup.

Peletje, nekada anonimna teniserka, u tekstu za kanadski radio RDS napisala je kako je od prijatelja saznala da se Novak dopingovao. Prema njenim “informacijama”, Međunarodna teniska federacija (ITF) zna za to, ali štiti našeg tenisera.

Ovo nije prvi put da Novaka napadaju zapadni mediji, ali će ovoga puta naš teniser možda odlučiti da pravdu potraži pred sudom.

– Novak je do juče bio na odmoru i odmah se konsultovao s advokatima. Čuli smo se i sa ATP, pa će na osnovu toga proceniti šta mu je činiti. On nikada do sada nije tužio medije, iako su mnogo puta objavljivali neistine. Teniseri ne daju mnogo informacija o povredama zbog konkurencije i onda ima mnogo prostora za spekulacije. Kad god je neki vrhunski igrač bio povređen, pojavljivale su se ovakve priče – objasnili su iz Đokovićevog tima.

Jedan od prvih Novakovih trenera Nikola Pilić kaže da takvi tekstovi služe samo da se neko proslavi.

– Gluposti. Nema šanse da ATP zna za doping i da ćuti. Posebno kod Novaka, koji je za sve ove godine dva puta više testiran od Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Endija Mareja. Zato što je iz Srbije, zato što je dugo bio prvi… Uvek se nađe neka tuka ili, kako vi u Srbiji kažete, neka ćurka, koja takvim izjavama želi da se proslavi u medijima – rekao je Pilić za “Informer”.

Teniski stručnjak kaže da je pauza do kraja sezone najpametnija stvar koju je Đoković uradio.

– Poslao sam mu SMS u kom sam mu rekao da je dobro postupio. Neka se odmori, evo i Stan Vavrinka je otišao na pauzu do 2018. godine – istakao je Pilić.

Federer je saglasan sa tim da Đoković treba da odmori, bez obzira na spekulacije.

– Nadam se da niko više neće na dužu pauzu, ali sam siguran da Novak i Stan nisu imali drugog izbora. Nadam se da će biti u dobroj formi kada se vrate tenisu. Nije lepo kada mnogo tenisera pauzira, ali kada se igrač odluči na nekoliko meseci pauze u karijeri dugoj 15-20 godina, onda to i nije tako strašno. Važno je biti pozitivan u tom teškom periodu, želim im svu snagu – napomenuo je Federer.