Nina Radulović: Bolji je i bračni život koji se ne završi slavno, nego da ga uopšte niste imali

Voditeljka Nina Radulović se 2016. razvela od glumca Branislava Lečića, sa kojim ima sina Lava. Početkom prošle godine, uplovila je u romansu sa teniserom Filipom Krajinovićem a u poslednjih dana se govorilo da im je veza prolazi kroz krizu. Ipak, par je te glasine demantovao, a lepa voditeljka otkriva da li ponovo razmišlja o bračnim vodama.

-Mislim da takve stvari ne treba planirati, ne zato što smo rešili da budemo ljudi stihije, već zato što svaka vrsta isplaniranosti i uključivanja uma u emocije se, ranije ili kasnije, pokaže kao loša. To je jedan razlog zašto ja ne razmišljam na taj način, drugi razlog je taj što vi sa nekim partnerom morate da prođete određeni put pa da kažete “E sad je vreme”. A i kada imate iza sebe brak, znate da je to ozbiljna i važna stvar. A što se tiče braka kao institucije, mislim da je jako važan, bila je iskrena voditeljka i dodala da prijatelje koji zapadnu u krizu savetuje da ne odustaju od braka.

-Uvek podržavam prijatelje koji kažu da bi da se razvedu, ja im kažem da to ne rade. Uvek sam za to da se brak sačuva ukoliko je to moguće. Sve u životu što radite i u šta verujete, sve se dokaže na testu vremena. Ali mislim da čovek koji nije prošao kroz test braka, nije završio svoje sazrevanje do kraja. Čak i da prođete kroz bračni život pa se on ne završi slavno, bolje i to nego da ga uopšte niste imali. Uvek je bolje proći kroz to životno iskustvo, to govorim iz svog ugla i onoga kroz šta sam ja prošla – zaključila je Nina za Pink.rs