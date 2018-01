Nina Badrić: Ne pronalazim smisao u tome da paradiram polugola, sve i da imam telo Naomi Kembel

U susret 21. februaru, kada će posle četiri godine ponovo zapevati u Centru “Sava”, Nina Badrić s nestrpljenjem iščekuje da razmeni energiju sa beogradskom publikom. Biće to prilika da sa obožavaocima prvi put uglas zapeva stihove prošlogodišnjeg hita “Dani i godine”, balade kojom je razgalila srca mnogih zaljubljenih parova. Jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona na bini će đuskati u ritmu poslednjeg singla “Mijenja se vrijeme”, kojim je podsetila na neka prošla vremena. Nina je trenutno posvećena i radu na novom albumu, koji će objaviti posle sedam godina pauze.

– Strašno sam nestrpljiva. Pesme su uglavnom urađene, ali ja sam nastavila da pišem i tragam za novim. Želim da dam najbolje od sebe i već pomalo izluđujem saradnike, jer stalno nešto menjam. Bez obzira na to što danas nije vreme albuma već singlova, trudim se da ljudima ponudim nešto što će moći da se sluša od početka do kraja, od prvog do poslednjeg takta. Na albumu će se naći predivne kompozicije, a imam i “pesmu ljubimicu”. Nadam se da ćemo do maja sve završiti.

Da li je spreman repertoar za beogradski koncert?

– Moja publika dolazi da čuje pesme koje su im drage i koje su na neki način postale deo njihovih životnih priča.

Poslednji singl koji ste objavili nosi naziv “Mijenja se vrijeme”. Koliko je današnje vreme drugačije kada je o vašoj profesiji reč?

– Draga mi je ta pesma jer ima energiju poput onih s početka moje karijere. Svako ko prati moj rad zna da sam tada pevala klupske pesme, a neke izvodim i danas. Mnogo toga je danas drugačije, pa tako i ovaj posao. Više nije dovoljna dobra pesma, mora da se poklopi puno stvari kako bi nešto uspelo. Ali, neophodno je ići ukorak s vremenom i u susret tim promenama, a ne žaliti za nečim što je iza nas.

Sa kakvim željama ste ušli u novu godinu, jeste li postavili sebi neke ciljeve?

– Znam da već zvuči kao floskula, ali poželela sam samo zdravlje. Naravno, želim i da završim novi album, da održim koncerte u što više zemalja. Prisutne su i one intimne želje, ali njih ne izgovaram naglas.

Neposredno pred praznike uživali ste na Maldivima. Kakve utiske nosite i u kakvom društvu ste uživali u tom rajskom kutku planete?

– U najboljem mogućem. Malo sam i ja skoknula do Maldiva. To mi je bila dugogodišnja želja, koju sam napokon ostvarila. Maldivi su zaista odlična priča, potpuni mir i predivne neopisive plaže. Sigurno ću ponovo otići tamo na odmor, uskoro.

Na fotografiji u bikiniju pokazali ste savršenu figuru, oduševivši i muški i ženski svet. Koja je tajna vašeg besprekornog izgleda u petoj deceniji?

– Smatram da bi trebalo da činim mnogo više za sebe, ali ne žalim se. Šalu na stranu, mislim da su za moj izgled najviše zaslužni geni, jer nemam celulit, a višak kilograma rešavam tako što stavim flaster na usta i vežbam. Mislim da smo mi žene generalno stroge prema sebi. Uvek težimo besprekornom izgledu, kao što je onaj na fotografiji iz novina. Čovek bi ipak trebalo da bude blag prema svom telu i da prihvati promene koje se godinama neminovno dešavaju. Bila sam u fazi kada sam imala pedeset kilograma i sebi sam takva bila prelepa, iako su me mnogi pitali da li je sve u redu sa mnom. Jedini parametri lepote prema kojima se ravnam su moji, lični. Današnjica nam je nametnula neke kriterijume koji nisu realni. Ne bi trebalo da previše težimo tome, jer je lepota energija kojom zračimo. Time najviše privlačimo.

Zračite i seksepilom i samopouzdanjem. Iz kog izvora crpite te osobine?

– Iskreno, valjda sam se napokon zagrlila i prihvatila sebe takvu kakva jesam. Nisam više toliko stroga prema sebi da bih težila perfekciji i brojala višak kilograma ili bora.

Sve ste odvažniji u izboru odevnih kombinacija, ali ne prelazite granicu dobrog ukusa. Osećate li se bolje u svom telu danas nego pre deceniju ili dve?

– Kada je o modi reč, moj stav je da je manje više. Nikada me nećete videti poluobnaženu, jer ja to naprosto ne smatram idealom lepote. Takvu me može videti jedino suprug ili partner u spavaćoj sobi. Ne pronalazim smisao u tome da pred svetom paradiram polugola, sve i da imam telo kao Naomi Kembel. Meni je, na primer, žena mnogo privlačnija ako je u haljini otvorenih leđa. Mladost sve trpi i sve je lepo u dvadesetim godinama, ali ima nešto i u rečima Monike Beluči, koja kaže da posle četrdesete dolazi do izražaja unutrašnja lepota.

Na društvenim mrežama povremeno podelite fotografije s početka karijere. Kako reagujete kada se zagledate u prošlost?

– Toliko volim te svoje početke da to ne mogu da opišem. To je vreme kada ništa nisam znala, ni da poziram, ni da se našminkam kako treba. Zato su mi fotografije iz tog vremena najdraže, jer se na njima vide iskrenost i naivnost.

Često uz njih objavljujete inspirativne poruke, kojima nadahnjujete druge žene. Ko vama daje snagu i podmeće rame za plakanje? – Što sam starija, sve više shvatam da nam iskreni prijatelji mogu biti roditelji, sestre, braća, jednom rečju – porodica. Imam puno poznanika, ali izuzetno malo prijatelja, onih pravih. Njima ne moram ništa da kažem, dovoljno je da me pogledaju u oči i znaju kako sam. Takve čuvam kao svoju svetu tvrđavu koja će se malo teže srušiti, jer iza nas stoje godine prijateljstva. Oni su moja snaga, ali i rame za plaknje. Divim se svojoj majci koja je izuzetno snažna žena i veliki optimista.

U jedno postu napisali ste: “Pobedi sebe i svet je savladan”. Koju bitku sa sobom ste najteže dobili?

– Mislim da tek treba da je dobijem. Tu bitku je ipak najteže dobiti. Lako nam je da menjamo druge, promeniti sebe krvav je posao.

Postoji li neka predrasuda o vama koja vas naročito vređa?

– Naučila sam da ništa ne shvatam lično. Ne tiče me se mišljenje onih do kojih mi nije stalo. Na ljudima je da pričaju, na meni je da živim svoj život onako kako smatram da je najispravnije. Ne diram nikoga, ali ako neko dira u moju porodicu, postajem zaista beskompromisna. Ni sa kim se ne upoređujem i čuvam svoj mir. Privatni život vodim daleko od očiju javnosti i srećna sam.

Upravo je to razlog što vaš emotivni život naročito intrigira javnost, koja ostaje uskraćena za razne odgovore. Pod kojim uslovima biste objavili da ste u srećnoj vezi?

– Mislim da se sreća živi i da se o njoj ne priča. Nemam potrebu da je naglašavam u svakom intervjuu. Niti želim, niti ću moći da sakrijem osobu koju volim i sa kojom sam pronašla mir. Sviđa mi se način na koji Džiboni, Dino Merlin ili Čola čuvaju svoj život. Ima, Bogu hvala, mnogo kolega koji na dnevnoj bazi objavljuju šta su jeli, dobili, kupili ili izrekli, tako da sumnjam da će medijski prostor biti uskraćen ako ja to ne radim.

Smatrate li da se u ljubavi suprotnosti privlače ili se ipak sličan sličnom raduje?

– Sličan se sličnom raduje. U to sam sto posto sigurna. Samo ljudi koji gledaju u istom smeru ostaju zajedno, jer se dobro razumeju.

Koliko je teško naći partnera koji razume vaše stavove?

– To je zaista Božja milost, stvar velike sreće i milosrđa da upoznate osobu sa kojom želite da starite. Mislim da je to najveći životni bingo. Dobro je Džiboni rekao: “Ne teži da uspeš u životu. Gledaj da ti uspe život”. Tome težim i ja – da mi uspe život.

Kakav muškarac može da privuče vašu pažnju?

– Muškarac u čijim očima vidim poštovanje i ljubav prema sebi. Neko ko je inteligentan, siguran u sebe i ko je iznad svega dobar čovek.

Podržavate li žene koje naprave prvi korak i jeste li i sami to nekada učinili?

– Podržavam,ali ja to jednostavno ne znam da radim. U tome sam teški dibidus i u stanju sam da godinama čekam da taj neko meni prvi priđe. Moram još da evoluiram po tom pitanju.

Iza sebe imate jedan brak. Da li biste se u budućnosti ponovo upustili u takvu emotivnu avanturu?

– Verujem u brak, i te kako. Znate kako se kaže – prvi mačici se u vodu bacaju. Prava ljubav uvek uspe, a ako nije uspela, znači da nije ni bila prava. Verujem u brak. Ljubav je odluka i spremna sam da se do kraja borim za svog čoveka i naš dom.

Šta vas ovih dana čini srećnom?

– Ljubav.