Nina Badrić iskreno: Nisam svesna da sam uzor mnogim damama

Regionalna pop zvezda Nina Badrić prepoznatljiva je po optimističnom odnosu prema životu, od kojeg ne odstupa ni kada se nekome učini da za to ne postoji dovoljno razloga. Više nego spretna u držanju svog emotivnog života podalje od očiju javnosti, pevačica raskošnog vokala dozvoljava samo da se nagađa o tome šta se krije iza širokog osmeha, kojim na okolinu ostavlja utisak zadovoljne žene. Prošlu godinu je završila emotivnim stihovima pesme “Ljubav za tebe”, odjavne špice rediteljskog prvenca “Stado”, glumca Nikole Koja, koji je insistirao da upravo ona otpeva pesmu autora Dejana Pejovića, što je sa zadovoljstvom prihvatila. Na početku razgovora za magazin “Hello!” Nina otkriva od kada datira njeno poznanstvo sa beogradskim glumcem i koliko joj imponuje što je poželeo da baš ona bude izvođač te pesme.

– Nikolu sam upoznala pre nekoliko godina na snimanju njegovog šou-programa “Ko je kod Koje”. On je oduvek bio omiljeni glumac moje generacije, odrastali smo uz serije i filmove koji su obeležili naše detinjstvo, u kojima je glavne uloge igrao upravo Nikola Kojo. Moje prijateljice bile su zaljubljene u njega i svaka od njih me je tada molila za njegov autogram – kroz osmeh govori Nina i ističe da je poznanstvo sa njim samo potvrdilo njeno mišljenje odranije.

– Nikola je fantastičan umetnik i glumac, a veoma ga poštujem i kao osobu, jer je dobar i skroman čovek. Bila sam zaista počastvovana kada me je nazvao i ponudio da otpevam pesmu “Ljubav za tebe”, odjavnu špicu za njegov prvi rediteljski film “Stado” – iskrena je pevačica, koja je uživala na snimanju spota u kojem je stala rame uz rame sa dramskim umetnikom.

– Čitava ekipa koja je radila na spotu, sa rediteljem Darkom Drinovcem na čelu, imala je ogromnu tremu zbog snimanja sa Nikolom. To mi je bilo toliko simpatično, jer ih nikada nisam videla tako uzbuđene pre nekog snimanja. Retko se viđa toliko istinsko poštovanje prema glumcu, kao što je zagrebačka ekipa pokazala prema Nikoli. Ja nisam imala tremu, jer ga poznajem odranije, pa sam računala na to da će mi maksimalno pomoći. Uživanje je učiti od takvih profesionalaca i upijati njihovo znanje. Najlepše od svega je to što su takvi umetnici savršeni u svojoj jednostavnosti.

Osim što je izuzetni poznavalac kinematografije ovih prostora, Nina je veliki filmofil i poštovalac glumačkog poziva i čarolije “sedme umetnosti”. S obzirom na to da se u javnim nastupima više puta pokazala kao talentovani šoumen, u više navrata nuđen joj je angažman na filmu. Iako priznaje da joj se ideja da se jednog dana nađe u glavnoj ulozi nekog filmskog ostvarenja veoma dopada, Badrićeva otkriva zbog čega se to do sada nije dogodilo.

– Do sada sam odbijala ponude za filmske uloge, jer mislim da bi bez ozbiljnih priprema to bilo neozbiljno. Nije isključeno da sama napišem scenario za film u kojem bih imala glavnu ulogu. Nešto mi se već duže vreme mota po glavi, ali o tome kada za to dođe pravo vreme – zagonetno kaže pop zvezda.

Premda na društvenim mrežama dobija brojne komentare obožavateljki koje joj se neizmerno zahvaljuju na inspirativnim i ohrabrujućim porukama, poznata Hrvatica skromno kaže da sebe ne smatra heroinom.

– Nisam svesna da sam uzor mnogim damama. Pomalo mi je neugodno kada to čujem, jer sebe smatram sasvim običnom ženom koja i sama svoje uzore vidi u drugim ženama. To su sasvim obične žene nepoznate javnosti, ali to su one žene koje svojom snagom i hrabrošću ostavljaju bez daha – priznaje Nina i otkriva da li bi godinu na izmaku opisala kao nežnu, romantičnu baladu ili pak dinamičnu pop pesmu.

– Kada mi je Nikola poslao pesmu Dejana Pejovića “Ljubav za tebe”, nisam se ni trenutka dvoumila da li da je snimim. Zaljubila sam se u nju na prvo slušanje, jer je tako nežna, pomalo arhaična, prava filmska. Ipak, 2016. godinu obeležila je pesma “Dani i godine” – iskrena je četrdesetčetvorogodišnja muzička diva, koja se u svom maniru oprašta od svega lošeg što joj se u prethodnoj godini dogodilo.

– Ja sam vam kao iz pesme Gabi Novak “pamtim samo srećne dane”. Mislim da svakog dana moramo da zahvalimo Bogu na daru života. Na radosti što smo tu. Svet je postao opasno mesto i tako je puno loših stvari oko nas. Ali ako svako od nas počne od sebe i pruži kap dobrote za drugoga, tada se dobro nikada ne može ugasiti. Šta zna zdrav kako je nekome kada je bolestan ili sit kako je onome koji je gladan. Želim da u novoj godini još više dam od sebe ljudima koje poznajem ili ne poznajem. Jer jedina mera po čemu će nas jednom meriti je količina ljubavi koju smo pružili – uverena je pevačica.