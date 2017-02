Nikolina Kovač: U mom braku nije sve idealno, nemoguće je da se slažete u svemu

Nikolina Kovač i Saša Kapor poslednjih nedelja bili su u centru pažnje zbog priča da se razvode.

– Do sada su nas već nekoliko puta rastavili. Ne potresa me to. U mom braku nije sve idealno, Saša i ja se posvađamo ponekad. Ne poznajem nijedan par koji ne dolazi u sukob, prosto je nemoguće da se slažete u svemu – rekla je pevačica i dodala:

– Priželjkujemo još dece, ali nije mi to plan kao kad razmišljam gde ću na odmor. Ne volim da govorim o takvim stvarima. Kad se desi, desi se – poručila je Nikolina.

Nedavno je pevačica priznala i da potajno priželjkuje ćerku.