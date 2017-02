Neda Ukraden se seća teške prošlosti: Iz Sarajeva sam otišla kao beskućnik

Pevačica Neda Ukraden jedna je od onih ljudi na koje su mnogo uticala ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije. Na početku rata jedna profesorka iz Sarajeva ušla je u njen stan uz pretnju oružjem otela stan i sve vrednosti, kao i nagrade, koje su ostale u njemu

Neda Ukraden je neposredno pred izbijanje nemira u Bosni i Hercegovini krenula na turneju u Švedsku, a iako je situacija bila na ivici eskalacije, nije ni slutila da se više nikad neće vratiti u svoj dom.

– Ta žena je silom ušla u moj dom. Uz pretnju oružjem uzela je od moje komšinice ključ i otela mi stan. Ja, kao stanovnik Sarajeva, koje je u međuvremenu okupirano, otišla sam da radim. Nije se moglo ući u grad, letovi su bili otkazani, tako da sam bukvalno bila zarobljena u Beogradu – objasnila je pevačica, piše Kurir.

Neda Ukraden je ostala bez svih svojih stvari, dragocenosti i uspomena, a kako je objasnila stan je kasnije uspela da proda po znatno nižoj ceni.

– Prodala sam ga za četvrtinu cene. To je bilo predivno mesto za stanovanje, pravi dom. Puno mojih dragocenosti, nagrada, klavir, dečje stvari, fotografije u njemu su ostali. Zamislite, odete negde da radite i više se ne vratite svojoj kući – rekla je pevačica.

Neda se ipak izborila sa strašnim vremenima, ali nije još uvek izbrisala slike prošlosti koje su još uvek žive:

– Devedesetih sam doživela kompletnu katastrofu. Mojoj porodici i meni se sve srušilo. Od minirane kuće do svih stvari, i materijalnih, moralnih, etičkih, na kojima smo počivali, rasli, bili odgojeni, tako da je to jedna strašna tragedija. Trebalo je iz toga izaći zdrave glave – rekla je Neda.

– Ja sam samostalna žena, navikla sam da sve obavljam sama i uživam u svojoj slobodi. Ne bih mogla da podnesem da pored sebe imam muškarca koji će me pitati gde sam bila, kad ću da se vratim, zašto sam obukla neku haljinu ili šta će mi neka drugarica. A devedeset procenata veza su takve. Zato sam naučila da se o svemu brinem sama, što nije tako loše. – Ispričala je neda za magazin Hello.

Neda je za naš magazin otkrila i kako uspeva da uprkos godinama izgleda sveže i mladoliko:

– Oduvek sam se trudila da održim ono što mi je dala priroda kako bih što duže dobro izgledala. To se postiže na različite načine i ne postoji recept koji je isti za sve jer smo svi mi različiti. Uvek sam vodila računa o tome da budem negovana žena, iako to nimalo nije lak zadatak kada se bavite mojom profesijom. Moj radni vek obeležava ostajanje do ranih jutarnjih sati u noćnim klubovima, koji su zagušljivi, puni dima, što je nešto najgore što možete da uradite svojoj koži. Međutim, za dobar izgled nije bitna samo spoljašnja nega. Jako je važno i kakvom energijom zračite i jeste li emotivno zadovoljni. Jer spoljašnja fasada nikada ne može da prikrije unutrašnje nezadovoljstvo – rekla je Neda za Hello!.