Nataša Miljković o ljubavi i godinama: Žarko i ja smo kao Džordž i Amal Kluni

Povezane vesti



Poznatoj voditeljki ne predstavlja problem što je njen izabranik stariji od nje, a simpatično je što je Žarko isto godište kao čuveni holivudski glumac Džordž Kluni, dok ona ima isto godina kao Amal.

Kada je odlučila da stavi tačku na brak sa glumcem Srđanom Timarovim, sa kojim ima sina Lazara, harizmatična voditeljka je neko vreme bila sama, da bi kasnije uplovila u ljubavnu vezu sa uspešnim biznismenom Žarkom Tarićem. Dugo vremena je krila da su zajedno, a onda su se jednom prilikom pojavili na gradskom dešavanju, i tada je krenula lavina komentara da je on znatno stariji od nje i da će to potencijalno predstavljati problem. Međutim, voditeljka i biznismen to uspešno demantuju i, kako naglašavaju, u njihovoj vezi sve odlično funkcioniše.

– Žarko je od mene stariji tačno koliko Džordž Kluni od Amal. Isto smo godište ona i ja, isto su godište njih dvojica. Na tračeve sam navikla. Ne smetaju mi, samo što zaglupljuju ljude – kaže za Blic Nataša Miljković.

Posle razvoda od glumca javnost je bila zadivljena lepim odnosom koji su zadržali bivši supružnici.

– Kažu da se na dobrom braku mora raditi. Isto je sa razvodom, samo se mora raditi još više – poručila je lepa voditeljka i tom prilikom dala savet svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Obaveze između karijere i majčinstva usklađuje lako jer joj je najlepše vreme provedeno sa Lazarom. – Deo dana sa Lazarom je moj najlepši deo dana. Čak i kad je naporno. Preslišavam ga tablicu množenja tako što, recimo, kad mi traži čašu vode, ja mu kažem “može, ali koliko je 8 puta 5, brzo”. Šta god da trazi, zauzvrat mora da mi da tačan odgovor. Bude to vrlo zabavno. Mi se igramo, šta god da radimo – priča Nataša.

Poznata voditeljka sebi u karijeri stalno postavlja izazove, a tako je i sada.

– Trenutno radim na ogromnom izazovu, a to je da organizujem intervju sa čovekom kojeg smatram jednim od najvećih genijalaca ove planete. Ne mogu još da vam kažem ko je to, ali sam veoma blizu ostvarenju svog velikog, lepog sna – sa osmehom priča lepa voditeljka, koja je podelila i interesantan momenat iz svoje novinarske karijere koji retko ko zna.

– Bilo je to 1999. Dok sam čitala vesti, samo sam shvatila da ja to tako ne želim i ne mogu više. Otišla sam kod urednika i on je bio u čudu. Onda sam izašla na ulicu i u čudu bila ja. Bila je to sloboda. Paolo Sorentino kaže da je najveći prijatelj slobode – umor. A ja sam bila tako mlada i tako umorna od nezadovoljstva.

Natašin sin Lazar krenuo je u prvi razred, a voditeljka kaže da je to za nju novo iskustvo. Svaki slobodan trenutak provodi sa njim, a na pitanje šta je od sina naučila, Nataša kaže:

– Naučila sam da se ponovo igram. I da je sve igra.