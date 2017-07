Nataša Bekvalac otkrila: Luku sam upoznala pre mog razvoda, a otpočeli smo vezu odmah nakon njega

Ljubavni život pevačice Nataše Bekvalac oduvek privlači pažnju javnosti jer se plavokosa lepotica ne libi da kaže i uradi ono što želi. Gostujući u emisji “Amidži šou” ona je istakla da voli svoj život i da nema vremena za gubljenje, i da shodno tome odluke i donosi – sviđalo se to nekome ili ne. Ona je otkrila i da je sadašnjeg dečka Luku upoznala pre šest godina ali da je vezu sa njim započela tek kada njen brak sa bivšim rukometašem Ljubom Jovanovićem okončan.

– Upoznali smo se pre šest godina u Španiji. Bili smo na super plaži, on je specifičnog izgleda, ne možeš da ga ne primetiš. Prošetala sam pored tog stola gde je on sedeo, čula sam da momci razgovaraju na tečnom španskom. Popili smo nekoliko pića, bio je parti, a onda sam rekla: “Vidi ovog seksi Španca”, šta žene drugo mogu da pričaju. Samo sam videla da se on okreće i kaže: “To nije nikakav problem… – ispričala je Nataša na samom početku.

– Družili smo se nekoliko dana, on je meni posle toga rekao da se ženi, nismo imali kontakt. Shvatila sam da ako može ta hemija ponovo da mi se desi, znači da meni baš nije dobro. Verujem u večnu ljubav. Možda delujem kao sanjalica sa 37 godina, jesam, ali kada izgubim veru u ljubav ja mislim da ću prestati i da dišem. U suštinsku ljubav verujem do kraja života – bila je iskrena pevačica.

Ona je istakla da su vezu započeli tek nakon što se razvela od Ljube.

– Videli smo se pre razvoda, a otpočeli smo vezu odmah nakon njega – pojasnila je Nataša.