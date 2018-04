Nataša Bekvalac je žena i majka, na njih se ruka ne diže, a nasilje se ne sme opravdavati

Nataša Bekvalac, žena, majka dve devojčice, nežno biće, je od trena kada je prijavila porodično nasilje i udarce svog supruga Luke Lazukića, na meti vaskolike javnosti koja se hrabro krije iza tastature.

Kroz život uvek vođena srcem i emocijama, čvrsto verujući da prava i večna ljubav postoji, Nataša je izabrala čoveka za koga je smatrala da je upravo taj – onaj pravi koji će je voleti i čuvati od svog zla koje surova realnost može da donese.

Uz osmeh je pre samo 45 dana na svet donela svoju drugu sreću, ćerkicu Katju, ali nije ni slutila da će se njena bajka ubrzo pretvoriti u košmar.

U Sbiji gde se pod “normalnim” uglavnom podrazumeva da je muškarac taj koji ima svu slobodu da čini šta mu je volja, pa i da se “zabavi sa strane” sa drugim ženama, provede noć u kafani, raspolaže novcem kako mu se prohte, Nataši je u komentarima ispod vesti o ovom nemilom događaju poručeno – sama je kriva, tako joj i treba, šta se žali…

Tužna slika realnosti, a još gora je što su takve reči uglavnom stizale od strane žena, ako je verovati njihovim imenima.

Pre dve godine, Nataša je podržala akciju “Stop nasilju nad ženama” i dala svoj komentar o ovoj temi koja pogađa skoro svaku treću ženu u Srbiji.

– To je baš ozbiljna tema! Nema šanse da bih trpela ili bila žrtva porodičnog nasilja. To bi moglo da mi se dogodi, ali samo jedanput, posle toga bi trpeo zlostavljanje s moje strane do kraja života. To ne sme da se prećuti, a ni da se trpi. Nije te majka rodila da te drugi biju. Zato ako žrtva ima problem, to mora i da kaže – rekla je tada popularna pevačica.

Rekla je ono što misli i oseća, a ono što je rekla to je i učinila. Bez obzira na ljubav, na očekivanu oštricu javnosti, ona je nasilje prijavila i stavila tačku na emocije, a kako se navodi uskoro će i na brak.

Nepoznati ljudi koji Natašu ni ne poznaju već smatraju da su upoznati sa svakim pedljem njenog života nahranjeni informacijama iz tabloida, skriveni iza monitora i tastature, anonimni a surovi, seciraju njen život, osuđuju brakove, jer, žena se ne udaje sto puta, mora da je ona kriva kad joj niko ne valja… A svaki muškarac koji s oženi po peti ili deseti put je pravi, sjajan, živi život punim plućima? – Za bolje i nije. – Poznavajući je, ovo je malo batina koliko je trebalo da popije. – Sve po zasluzi. – Tri puta se udavala, vreme joj je da dobije malo po nosu.

Modrice na telu će proći, ali one druge, dublje, skrivene u srcu i duši ne prolaze tako lako, a s njima treba živeti i ne izgubiti nadu da ljubav postoji i da postoje oni koji će vas voleti do kraja života.

Ne postoji “malo” ili “veliko” nasilje, ne sme da postoji rečenica “To je bio samo šamar. Ma samo ju je gurnuo. Neće opet, udario ju je jer je bio ljut. Ona je kriva…”

Nasilje je sve i nema klasifikacije, nema opravdanja.

– Ljubav treba da nas leči, a ne da nas povređuje – napisala je Kristina Bekvalac na Instagramu, a poruke koje je dobila na ovaj post su bile pune podrške:

Kao javna ličnost, Nataša je u isto vreme samo žena i majka, a na njih se ruka ne diže i nasilje se ne opravdava.

Da li je Nataša trebala da prijavi Luku ili da sve zadrži za sebe? Da, svako i najmanje nasilje treba prijaviti, jer posle njega ide i veće Ne, ona pravi dramu, žena treba da ćuti i čuva svoj brak Pogledajte rezultate