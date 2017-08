Nataša Aksentijević otkrila kako je zavela supruga: Pao je posle jagnjeće kapame!

Jedno od omiljenih TV lica, Nataša Aksentijević, koja se proslavila brtikim humorom u emisiji “DNK” vratiće se na male ekrane emisijom “Svadba” na Prvoj televiziji.

– Veseljak sam i ne mogu da dočekam da mladenci odigraju prvi ples i stalno pitam: Zašto ne igramo? A konobarima bacim simboličan bakšiš – rekla je Nataša na konto nove emisije.

– Volim tako da gledam, da se u brak ulazi zbog ljubavi, pa se ta ljubav malo proživi, pa onda idu deca – rekla je ona u emisji “150 minuta”.

Na pitanje voditelja da li je njen suprug rekao: “Otimao sam se da ne budem sa njom, ali onda je počela da kuva”, Nataša je rekla:

– To je šala, ali ima i malo istine. Ne volim da se hvalim, ali kuvam, rasturam. On je mislio da je to jedna prolazna avantura, a ja sam toliko želela da bude moj suprug. Pošto nikad nisam bila žena koja ima dobre noge da može da vrti i prekršta njima, morala sam da počnem da vrtim i mešam rukama, to jest varjačom i eto, pao je. Aplauz je pao posle jagnjeće kapame, ustao je i rekao: “Ti si ta žena” – otkrila je Nataša.