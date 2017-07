Nada Macura: Možda je smrt moje mame uticala na to da se opredelim za medicinu

Povezane vesti



Lekarka u Hitnoj pomoći u Beogradu, koja se svakodnevno uključuje u jutarnje programe i dnevne informativne emisije, možda je tokom pretoplih letnjih meseci najcitiranija žena u Srbiji. Doktorka Nada Macura, uvek našminkana i doterana, svakog dana s Banjice, gde živi, trolejbusom ide do Hitne pomoći, gde joj radni dan počinje pre šest ujutro. I tako od 1989. godine.

– Rodila sam se u Vrdniku, u nacionalnom parku, u Ulici Milice Stojadinović Srpkinje. Imala sam sestru šest godina stariju od mene i uz nju sam naučila da pišem, da čitam, da brojim na nemačkom… Već sam u sestri imala učiteljicu stranog jezika. Inače, učitelj mi je bio otac Vesne Čipčić Dimitrije Čipčić, koji je uveo jedno eksperimentalno odeljenje u našu škoku, sa Slavkom Prljavkom, lutkom s raščupanom kosom, koji je zajedno s prasićima i kokoškama delio sve. Ta priča i lutkarsko pozorište s pravom pozornicom, bili su moj prvi susret s nekom javnošću – priča Nada.

Ona je otkrila da je u veoma ranom detinjstvu ostala bez majke.

– Imala sam četiri godine kada sam ostala bez mame. Ona se razbolela od tuberkuloze i 1952. godine je umrla. A zamislite, te godine pronađen je penicilin… Ne bi joj baš možda pomogao, ali to je bio prvi poznati antibiotik… Ona je dosta vremena provela u sanatorijumima, tako da sam praktično od godinu dana bila bez mame – kaže dr Macura za PulsOnline.

Ipak, omiljena srpska doktorka nije odrastala bez ženske figure u životu. Štaviše, imala je pored sebe ženu koja je bila spremna za veliku žrtvu kako bi život učinila lepšim maloj Nadi i njenoj sestri.

– Očuvala me je gospođa Anka, koju sam ja zvala majkom, to je bila druga žena moga oca. Nije s tatom imala decu, ona lično se odrekla toga zbog sestre i mene. Bila je veoma elegantna žena, veoma lepo se oblačila, imala je istančan ukus, i od nje mi je, čini mi se, ostala ta ljubav prema modi i lepom oblačenju. Sećam se, ona je čitala NIN i na poslednjim stranama uvek je bilo onih reklama za ‘Jugoeksport’, pa je onda govorila: ‘Ovo će da se nosi, ovo će biti moderno’ – priseća se Nada.

Kako je došlo do toga da Macura svoj životni put pronađe u medicini? – Možda je to što se desilo mojoj mami ipak malo uticalo na to da se opredelim za medicinu. Čak mi je i otac jednom rekao da pokušam da to upišem. Nije vršio pritisak, samo je, eto, provukao tu ideju – kaže Nada i ističe da prirodne nauke nisu bile jedino u čemu se odlično snalazila pre upisivanja Medicinskog fakulteta.

– Moj tata je bio elektroinženjer, germanski precizan, pa sam to od njega nasledila. Pamtim, kada sam crtala ribu, svaka krljušt morala je perfektno da se nacrta. Već tada sam ispoljavala neku umetničku crtu. Veoma sam lepo crtala stripove s Darom Nijagarom. Vama nije poznat taj strip, ali bio je vrlo popularan. Gimnaziju sam završila u Rumi. Bila sam na društvenom smeru. Imala sam mnogo časova nemačkog jezika, latinski, društvene predmete, ali i prirodne, ne tako često raspoređene. Nema lekara koji voli matematiku, fiziku i hemiju, pa tako ni ja. Ali dobro je što sam imala te predmete u kontinuitetu, jer je to zahtevao Medicinski fakultet. Moji pismeni radovi iz srpskohrvatskog bili su zapaženi, a lepo sam i slikala. Čak su mi radovi išli u Šid na izložbu u kuću Save Šumanovića.

Nada Macura iza sebe ima jedan brak, a kako kaže, sebi je odavno zabranila da se zaljubi i uživa u društvu prijatelja, kolega, saradnika.

– Šta će muškarcu uspešna žena? Oboje moraju biti uspešni da bi ta veza uspela. Zašto bih ja sad morala da radim ono što sam radila u braku? Moj muž je bio vojno lice, pantalone su morale biti ispeglane da na tu crtu možete da se posečete. košulja uvek čista… Kuvala sam, prala sam sudove, prozore, bila posvećena porodici i karijeri. I onda kažu: “Kako takvu ženu da napustiš?”. Ali nije on mene napustio već ja njega. Meni nije bila toliko teška odluka. On je bio jako zgodan, ali mnogo je priča bilo o tome koliko treba sve da imamo, kao što je BMW koji mu je bio želja iz detinjstva, motor, jahta… Nigde knjige i sadržaja, a knjiga je za mene sadržaj i ne razumem one koji ne čitaju knjige. Ne pravim se pametna, samo želim sebi da učinim život sadržajnijim i lepšim. Moj brak je bio drugačiji od brakova drugih ljudi. Mnogo vremena smo provodili razdvojeni. Prvo sam živela u Kragujevcu, a on u Smederevskoj Palanci, zatim on u Beogradu a ja u unutrašnjosti. Zbog česte razdvojenosti, a kasnije nesloge u braku i zbog nesaglasnosti po zdravstvenom pitanju jer nismo imali decu mi smo se razveli. Gde ćeš spojiti dva Blizanca u horoskopu? Mislila sam nema veze, ima drugih stvari… Volim decu, mislila sam da ću se udati i srediti se u drugom braku, ali sam se posvetila učenju i karijeri i to se nikad nije dogodilo. Nije život bez dece bez smisla – rekla je Nada za BGonline.