Miroslav Ilić: Danas je više od pola estrade palo pod uticaj novca i slave

Nije tajna da Miroslav Ilić, iako je već decenijama na estradi, nema mnogo prijatelja među ljudima sa nje, a kao glavni razlog tome je izgleda manjak njegovog slobodnog vremena.

– Živim normalan život i malo imam prilike da se viđam i ispijam kafe s njima. S malo njih imam dodira. O čemu da pričam sa ostalima? O automobilima, bundama, nakitu? To me ne interesuje! Volim ljudima da govorim neke druge stvari, a danas je više od pola estrade palo pod uticaj novca i slave. – rekao je Miroslav.

Mnoge je najviše zanimalo kako bi se Miroslav slagao sa Zoricom koja je sada u žiriju “Pinkovih zvezda”, s obzirom da neko vreme nisu bili u harmoničnim odnosima.

– Možda bi nam se mišljenja o kandidatima podudarala, pošto smo narodnjaci. Aman-zaman, mi se nikad nismo svađali. Ona me nikad nije pljuvala, niti sam ja nju. Samo sam iznosio svoje mišljenje. U jednom periodu mi se nije dopadalo to što ona i Kemiš rade, otišao sam od njih, doviđenja i ajde zdravo. To je bilo sve što sam im rekao. Imam svoje mišljenje i ne libim se da ga javno iznesem, a ako se to nekome ne sviđa, onda je to njegov problem.- ispričao je Ilić u svom maniru za Pink.