Milan Popović iskreno: Ne želim da kažem ništa loše o majci svog deteta, žao mi je što je izgubila bebu

Povezane vesti



Gost RTL-a Danas bio je Milan Popović koji je odgovorio na optužbe koje je sinoć na njegov račun u RTL-u Direkt iznela Severina.

Kako komentarišete one navode koje je Severina iznela protiv vas?

– Odmah da vam kažem da ne želim da kažem ništa loše o majci svog deteta i ako je istina da je sad nedavno izgubila dete zbog stresa koji je ovaj proces prouzrokovao, jako mi je žao zbog toga. Oni su mladi i siguran sam da će imati novu mogućnost za detetom. Mogu zamisliti kolika je to tuga i žalost za jednu porodicu.

Intervju je pun neistina, ne bih ulazio u detalje. To kako se majka osećala i kako je proživljavala te situacije, to je samo ono kako ona to pamti. Žao mi je ako je to shvatila kao psihičko zlostavljanje, nadam se da će to proći i da ćemo uspostaviti normalnu komunikaciju.

Šta je sporno u ovoj sudskoj odluci Severini i njenom advokatskoj timu?

– Ne znam što je sporno, ali mogu reći suštinski. Jedino što se promenilo u odnosu na prethodnu presudnu jeste da sada imam šest dana više sa našim sinom, pre sam imao devet dana, ta odluka je od marta 2014. godine. Sve ostalo je isto.

Navodi se da će dete s vama biti za pravoslavne praznike, nigde se ne navode katolički praznici, rođendani i ostali dani?

– To je sve zlonamerno tumačenje sudske presude. Postoji format u kojem se ta presuda piše i ja vam odgovorno tvrdim da je princip na kojem je ova mera doneta 50:50. Pola vremena sa našim sinom provodim ja, a pola Severina.

Milane, da li želite da potpuno starateljstvo nad svojim sinom?

– Potpuno starateljstvo je nemoguće jer kod nas postoji termin ‘zajednička roditeljska briga’. I da hoću, ne mogu dobiti potpuno starateljstvo, majka će uvek biti u najmanju jednaki staratelj kao ja.

Koliko vam je dete privrženo, kroz fotografije na instagramu i društvenim mrežama vidimo da je dete jako privrženo majci. Da li vi bliski?

– Čujte, ja ne objavljujem fotografije sa sinom, no mogu vam reći da je jednako privrženo meni koliko i majci i da će uvek tako biti. To je termin koji se sve više koristi kod struke – ‘dualna privrženost’, dokazano je da majka detetu daje negu i toplotu, a otac daje avanturistički duh, radoznalost i razigranost.