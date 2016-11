Melina Džinović: Najvažniji je muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on odredi ceo život

Modna kreatorka Melina Džinović, koja je veoma uspešna u inostranstvu, bila je gošća u poslednjoj epizodi emsije “Magazin In”, gde je otvoreno pričala o svojoj ljubavi prema suprugu Harisu Džinoviću i kako joj otkad se udala ništa ne pada teško.

– Meni ništa nije teško. Jedva sam čekala da postanem majka, pa sam nešto bila sva ponosna, pa mi neko kaže gospođice, a ja ga odmah ispravim “gospođo, molim vas”. Ja sam sve te uloge jedva dočekala. Nemam ništa na šta bi se požalila, jer imam priliku u životu da budem i supruga i majka i da radim – rekla je Melina, koja iz ovog braka ima dvoje dece.

Ipak, ova uspešna žena imala je poteškoće prilikom udaje za poznatog pevača, jer je nejna majka želela da pre stajanja na ludi kamen završi fakultet.

– Posao sam kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ostavila sam fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala “moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš”, ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi ceo život. Tražila sam muškarca koji je familijaran, koji ima neke vrednosti, što je meni garant da se on neće promeniti ni prema meni ni prema deci. Vi kad imate decu, vi ste celog života vezani – smatra Melina.

Njene haljine nosile su mnoge svetski poznate ličnosti, kao što su Šeron Stoun, Paris Hilton i mnoge druge, ali ipak ona ne veruje svima koje joj kažu da su zadovoljne.

– Šeron je rekla da je haljina neverovatna, ali njihove verbalne izjave ja stavljam u jedan koš i sačekam šta će se pokazati na delu. Pošto je ona nju obukla, znači da je stvarno to i mislila – rekla je kreatorka, piše Pink.