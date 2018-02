Marijana Mićić: Retko ko je toliko profesionalan kao Radoš Bajić

Najiščekivaniji projekat, vikend-serija “Šifra Despot”, autora najgledanijeg serijskog programa na ovim prostorima, Radoša Bajića, počeće sa emitovanjem 16. februara u 21 čas i emitovaće se na televiziji Pink svakog petka, subote i nedelje kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Glavne uloge dodeljene su Đorđu Markoviću, Radoslavu Milenkoviću, Branki Šelić, Tamari Krcunović i Ljiljani Stjepanović, a pored ovih pet glumaca, kroz seriju će proći još skoro 200 glumaca.

Jedna od glumica koja će se pojaviti u nekoliko epizoda jeste i Marijana Mićić, koju publika obožava da gleda kao voditeljku najgledanijeg dečijeg takmičenja “Pinkove zvezdice”. Ona će se pojaviti u veoma zanimljivoj ulozi:

A post shared by Šifra Despot TV serija (@sifra.despot) on Jan 26, 2018 at 11:24am PST

– Igram Žanu, ona je inače Milenina kuma, koju igra Tamara Krcunović. Vlasnica sam salona venčanica i onako malo luckasta devojka, što se vidi i po oblačenju i ponašanju. Naravno, ja uvek navijam za ljubav, pa mi se to sviđa i kod mog lika, ona je podrška Mileni i njenoj vezi sa Despotom (Đorđe Marković) – kaže Marijana.

Marijana je za “Alo” otkrila kakvo je bilo njeno iskustvo na snimanju i saradnja sa Radošem Bajićem:

– Prelepo je bilo, trebalo je da igram u toj jednoj epizodi, kao i većina nas gostujućih glumaca, međutim Radoš me je baš obradovao, rekao je da ću imati još epizoda i evo sad baš ovih dana čitam i te nove scene za nastavak. Drago mi je što će se takva jedna serija emitovati na našoj televiziji, ako mogu tako da kažem, da je prisvojim, na TV Pink. Mislim da Pinku fali igranog programa i meni, kao glumici je drago što sad to kreće i nadam se da će biti sve više serijskog programa. Što se tiče rada na seriji, ja sam prezadovoljna, zaista, i to sam rekla i ekipi i Radošu, retko ko je toliko profesionalan. Toliko je lepa i prijatna atmosfera na snimanju, nijednog trenutka ne osećate da vam nešto fali, da vam je zima, da ste gladni, da vam je neudobno, zaista, od početka, upoznavanja sa Radošem i njegovim timom, produkcijom “Contrast Studios”, snimajućih dana, pa do momenta kad me vozač vrati kući, nemam nikakvu zamerku. Ovo nije hvaljenje radi reda, da nije tako ja bih prećutala ili nešto čisto iz kurtoazije rekla, ali ovo zaista mislim, na sva usta da ih hvalim jer to zaslužuju – rekla je Marijana vidno zadovoljna.

Na kraju, lepa glumica i voditeljka dodala je da je ekipa serije divna i da joj je čast što je imala zadovoljstvo da sa njima deli scenu.

– Kolege su divne, tu su i starije kolege sa kojima igram, i Olga Odanović, i Radoš, i Ljilja Stjepanović, BrankaŠelić, Rale Milenković, zaista jedna divna ekipa. Đorđa i Tamaru od ranije znam i igrala sam sa njima. Radim ono što volim, nemam osećaj da idem na posao kad krenem na snimanje. To je posebna draž, kada radite posao koji volite. DuškoRadović je rekao ‘Izaberite posao koji volite i tada nećete imati nijedan radni dan u životu’. To je privilegija nas koji se bavimo ovim poslom – zaključila je glumica.

Premijerno emitovanje vikend-serije “Šifra Despot” zakazano je za 16. februar u 21 čas na programima TV Pink širom regiona.