Kristina Radenković: Žao mi je što tata nije doživeo da me vidi u “Slagalici”

Kada je pre deceniju pobedila u takmičenju “Evropsko lice”, TV voditeljka Kristina Radenković nije mogla ni da nasluti da će to biti prelomni trenutak u njenom životu. Iako je po profesiji glumica, nije odolela izazovu televizije. Kako je pažnju publike privukla kao domaćica “Slagalice” (RTS 1), najpopularnijeg kviza u Srbiji, pitamo je u čemu je tajna dugovečnosti ovog kviza:

Moj tata je bio opsednut “Slagalicom” i najčešće sam je gledala sa njim.

– Cela ekipa, čak i ljudi koji su učestvovali u njegovom kreiranju, ne znaju odgovor na to pitanje. Pretpostavljam da “Slagalica” dugo traje zbog toga što zadaci nisu mnogo teški, kroz njih svi proveravamo znanje, sve ono što smo učili u školi, pritom ne opterećuje, a gleda se i porodično. Meni je bila omiljena i pre nego što sam počela da je vodim. Moj tata je bio opsednut “Slagalicom” i najčešće sam je gledala sa njim. Žao mi je što nije doživeo da me vidi u njoj. Pošto je on uvek imao šaljive komentare za sve takmičare, sada bih mu objasnila da uopšte nije lako sesti na tu stolicu i pokazati sve što znaš.

Najveći utisak ostavljaju mladi takmičari koji briljiraju znanjem. Mislite li da bi trebalo da ih bude više?

– Već ih je više, evo, baš je danas na snimanju bio jedan 25-godišnjak. Znate, nije lako prijaviti se. Teško je pokazati svoje znanje kad su sve oči uprte u vas i kad ste svesni toga koliko vas ljudi gleda. Svakom takmičaru je važno da se ne osramoti. Neretko zbog te panike i pritiska dođe do blokade. Dešavalo se, na primer, da neki lekar ne zna nijedan odgovor iz oblasti medicine. Svaka čast svakome ko može da prevaziđe tremu i pokaže šta zna.

Imate li omiljenu igru u “Slagalici” i da li ponekad proverite kako se u njoj snalazite?

– Stalno proveravam koliko znam i često je igram kod kuće sa suprugom. Omiljene su mi “Asocijacije” i “Moj broj”, a najteža mi je “Ko zna zna”. Mislim da su do sada, otkad vodim kviz, samo tri takmičara dala odgovore na osam ili devet pitanja. Za ovu igru morate da budete veoma dobro informisani.

Da li ste ikada poželeli da učestvujete u nekom kvizu? – Nikada nisam imala takve ambicije. Nisam taj tip, a volela bih da jesam. Plašim se da zbog treme, koju sam imala i u školi, ne bih znala odgovore na neka osnovna pitanja.

Kakve su reakcije gledalaca kada vas vide na ulici?

– Nema posebnih reakcija. Mislim da je taj kviz popularniji od domaćica koje ga vode. I kada sam nešto drugo radila na TV uvek su me pitali samo za “Slagalicu”, jer ona je takav brend, bukvalno zaseni sve. Mislim da nijedna emisija nije imala takav odjek kao ona.

Osim što vodite najdugovečniju emisiju, vi ste i glumica. Kada ste odlučili da upišete Akademiju?

– U glumi sam odmalena i smatram da sam za nju veoma talentovana. Iz prve sam upisala Akademiju u Novom Sadu i bila prva na listi. Ali, kada sam pobedila u “Evropskom licu”, našla sam se pred velikom dilemom – da ostanem u pozorištu ili prihvatim posao na televiziji. Sada mislim da sam donela dobru odluku.

Znači li to da ste na glumačku karijeru stavili tačku?

– Kada sam počela da radim na televiziji znala sam da se više neću baviti glumom. Nedavno sam učestvovala kao producent u jednoj predstavi, a i igrala sam u njoj. I posle tog iskustva mogu samo da kažem da sam se definitivno zaljubila u medije. Verujte mi, ja mnogo volim glumu, ali rad na televiziji je gospodski posao.

Šta ste o životu naučili kroz glumu, a šta kroz posao voditelja?

– Kroz glumu sam naučila mnogo o sebi, zato što sam morala dosta da istražujem. Ali sada shvatam da je to bila samo priprema za ono što sada radim, zapravo, za ono što mi je život doneo. Nikad mi ni na kraj pameti nije bilo da ću se jednog dana naći pred kamerama kao voditeljka neke emisije. A sada na glumu gledam kao na simpatiju, a televizija mi je velika ljubav.

Kakav izazov u karijeri priželjkujete?

– Da uletim kao zamena na mesto prezentera vesti i da se u tom trenutku dogodi nešto (daće Bog da se ne desi ništa strašno ni u svetu, ni kod nas). Ali eto, na primer, to bi mi bio izazov. U kriznim situacijama, u kojima moraš brzo da reaguješ, najbolje se uči. Budući da bih volela da se isprobam u informativi, mislim da bi mi to bila dobra lekcija.