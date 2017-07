Jovana i Željko Joksimović: Roditeljstvo nam je donelo život, puna pluća, puno srce, porodicu, smisao

Povezane vesti



Milimetar po milimetar, ljubavna priča Jovane i Željka Joksimovića gotovo deset godina pravi ozbiljnu kilometražu. Ispostavilo se da je “Pesma Evrovizije” u Beogradu bila mesto fatalnog susreta muzičke i televizijske zvezde, budući da se iz poslovne saradnje, kada su se oboje našli u ulozi voditelja, rodila velika ljubav. Njena kruna je sin Kosta, a za tri meseca porodični mozaik upotpuniće još dva dragulja. Sa trogodišnjim dečakom i dvadesetjednogodišnjom Minom, Željkovom ćerkom iz prvog braka, par uživa u slatkom iščekivanju blizanaca. Neposredno pred odlazak na letovanje, popularna televizijska novinarka i proslavljeni kantautor u prvom zajedničkom intervjuu od kada su saznali radosne vesti govore o emocijama i izazovima koje im nova životna faza donosi i otkrivaju tajne uspešnog trajanja udvoje.

Jovana, opišite nam vaše trudničke dane, jeste li aktivni ili vreme radije koristite za odmor?

Jovana: Mada sam navikla da budem izuzetno aktivna, morala sam da usporim. Bio je to savet mog lekara, profesora Aleksandra Ljubića. Ispostavilo se, međutim, da to i nije tako loše – prija mi da nemam mnogo obaveza i da vreme planiram samo za porodicu i prijatelje. Iako mi je sama pomisao da neću raditi bila zastrašujuća, brzo sam se navikla da spavam duže i da „Jutarnji program“ pratim iz kreveta, a ne iz studija. Ipak, u kontaktu sam sa kolegama, sa Srđanom svakodnevno, jer je posao zapravo moj stil života i naprosto imam potrebu za dnevnom dozom društvenih i političkih informacija. Uživam u jutrima sa Kostom i Željkom, u odmoru i tempu koji je dovoljan da se osetim aktivnom, a da se ne umorim.

Koliko vam je ova trudnoća drugačija od prethodne i da li je uopšte moguće napraviti komparaciju?

Jovana: Sve je drugačije, ipak sada nosim dve bebe. Malo mi je teže, sam početak bio je veoma komplikovan, ali sada je sve u najboljem redu i svi ih s nestrpljenjem čekamo. Trudim se da vodim zdrav zivot, spavam, hranim se kvalitetno, smejem se i uživam sa Kostom i Željkom, jer sada imamo više vremena za nas.

Željko, ugađate li Jovani, ima li trudnica posebne prohteve?

Željko: Jovana je pre svega divna osoba i supruga, pa onda i trudnica. Njen jedini prohtev je poneki sladoled od vanile i malo mora, da možemo da uživamo. Zato smo odmor i isplanirali nešto ranije, da bismo iskoristili poslednji trenutak, jer od avgusta nema putovanja. Samo mirovanje i čekanje beba.

Da li ste dom opremili neophodnim stvarima?

Željko: Da, organizovali smo se veoma lako. Pripremili smo i Kostu, koji je sada sam u sobi, budući da je već veliki dečak. U stanu je, inače, sve podređeno njemu i igri, tako da bebe dolaze na pripremljenu teritoriju.

Opišite nam trenutak kada ste saznali da ćete dobiti blizance.

Jovana: To je bilo potpuno neočekivano, ali je izazvalo ogromnu radost. Bila sam na pregledu kada mi je doktor rekao da nosim blizance. Prvo sam pomislila da se šali, a onda me je savladala takva sreća da to ne mogu rečima da prenesem. Jedva sam čekala da sa Željkom podelim lepe vesti. Bojažljivo smo o tome pričali dok nismo bili sigurni da je sve u redu, a porodica i prijatelji delili su radost sa nama.

Zbog blizanačke trudnoće u javnosti se nagađalo da ste se podvrgli veštačkoj oplodnji…

Željko: Iskreno, to smo i očekivali. Sa prijateljima koji takođe imaju blizance šalili smo se na tu temu, jer svako prvo pita da li je reč o veštačkoj oplodnji. To je neki šablon. Međutim, mi imamo blizance u porodici i ko god je to znao nije se iznenadio.

Da li ste želeli da unapred saznate pol beba?

Jovana: Nismo, nama je zaista jedino važno da do kraja sve bude kako treba – da porođaj bude u predviđenom terminu i da svi budemo dobro.

Razmišljate li o imenima?

Željko: Ima vremena, kada ih vidimo, znaćemo koje ime kome pripada. Ali svakako da imamo neke favorite.

Kako je Kosta reagovao na saznanje da više neće biti jedinac?

Jovana: Presrećan je. Non-stop mi grli i ljubi stomak, ponavlja kako će brinuti o bebama i nestrpljivo ih očekuje. Objasnili smo mu da će morati da bude pažljiv, jer će bebe biti male, da će u početku samo jesti i spavati, a da igranje dolazi tek kasnije. Sada je u fazi kada on to objašnjava drugima.

Kako se, generalno, nosite sa roditeljstvom? Jeste li preterano brižni? Željko: Svim životnim ulogama pristupamo veoma odgovorno, roditeljstvu, kao najvažnijoj, naročito. Preispitujemo se, savetujemo, trudimo se da vaspitavamo Kostu, što je bio slučaj i sa Minom, u duhu vrednosti koje smo mi poneli iz kuće, a koje se, nažalost, danas gube. Brzo se živi, pa je veoma važno da ostanete koncentrisani na decu i porodicu. Trudimo se da damo svoj maksimum, deci pristupamo sa puno ljubavi i pažnje, i očekujemo da će izrasti u ljude na koje ćemo biti ponosni. Mina to svakako već jeste.

Kosta je u uzrastu kada je znatiželjan za sve što ga okružuje. Imate li dovoljno energije da ispratite njegov tempo?

Željko: Kako vam izgledamo? Šalu na stranu, naravno da imamo. Kosta je veoma radoznao, ali je miran. Konstantno nas zapitkuje i uglavnom traži interakciju te vrste. U toboganu u parku potrebni su mu drugari, a ne mama i tata.

U kojoj meri je zainteresovan za posao kojim se bavite?

Jovana: Zna tatine pesme i sam je veoma muzikalan. Po ceo dan peva i istinski uživa kad sluša muziku. Trenutno se, naravno, na “Jutjubu” non-stop vrti “Milimetar”. Obožava Željkovu novu pesmu. Ipak, mi smo samo tata i mama, i to je za Kostu naše jedino zanimanje.

Pored muzike, šta još okupira Kostinu pažnju?

Željko: Automobili, kao i svih dečaka, “Patrolne šape” i knjige o dinosaurusima.

Da li na činjenicu da je Kosta dete poznatih i uspešnih roditelja gledate kao na prednost ili potencijalno opterećenje?

Jovana: Nadamo se da mu neće biti opterećenje. Svakako da će morati da se izbori za svoje mesto pod zvezdama, a deci poznatih roditelja čaršija čak i talenat osporava. Neka bude srećan, neka radi ono što želi, ono u čemu je najbolji. Mi smo tu da ga volimo i podržavamo, da ga naučimo da je uspeh “posledica” ljubavi i predanog rada, nikako razlog zbog kojeg se bavite nekim poslom.

Na kojim životnim vrednostima insistirate u vaspitavanju?

Željko: Kao i Minu, i Kostu učimo zahvalnosti, poštovanju, trudimo se da im uz ljubav pružimo i važne lekcije o tome kako biti dobar čovek. To danas nije lako, ali se ne damo.

Koliko daleko gledate u budućnost, razmišljate li već sada o onome što jednog dana čeka vašu decu?

Jovana: Gledamo daleko u budućnost, možda previše. Razmišljamo o tome kako će naše društvo izgledati kroz deceniju, dve, kako će naša deca tu opstajati, šta treba da znaju, gde da se školuju. Želimo da živimo u Srbiji i zato svi naši planovi imaju veze sa ovim podnebljem.

Šta je najlepše što vam je roditeljstvo donelo?

Željko: Život, puna pluća, puno srce, porodicu, smisao… Zaista sve.

Da li je broj tri, odnosno četiri, vaš magični broj kada je reč o deci ili u obzir dolazi i veća cifra?

Jovana: Za Željka je broj tri u stvari četiri, ali ne brojimo i ne planiramo. Naročito ne sada.

Živimo u vremenu u kojem nije retkost da se ljudi iz krajnje sebičnih razloga odreknu potomstva, čemu ste vi očigledna suprotnost. Kako gledate na takve odluke? Željko: Treba poštovati pravo svakog da izabere život kakav želi. Nema sebičnih razloga. Nema nametanja društvenih formi. Neka svako živi s ciljem da bude srećan, a ne da zadovolji okolinu. U tome je suština svega. Jovana i ja vodimo život onako kako mislimo da nam odgovara i izbegavamo da sudimo bilo kome zato što vodi život na isti način. Ta vrsta elementarnog poštovanja izbora nam malo manjka kao društvu i bilo bi sjajno kada bi se to promenilo.

Nedavno ste proslavili petu godišnjicu braka, a sledeće godine navršiće se decenija od fatalnog susreta na “Eurosongu”. Kako obeležavate važne datume?

Jovana: Kako kad. Nekad pravimo žurke, ponekad samo pastu za nas dvoje. Nema pravila. Nama je svaki dan mala godišnjica, jer živimo život, a ne formu. Brak je za nas svakodnevno partnerstvo u kom je ljubav neprestano prisutna.

Kada se osvrnete na početak zabavljanja, na šta prvo pomislite?

Jovana i Željko: Na ljubav i ogromnu silu koja nas je vukla jedno ka drugom.

Šta je u vašem slučaju najdragocenije što godine i trajanje daju partnerstvu?

Željko: To što smo mi sada mi. Zajedno i u dobru i zlu, zajedno svakoga trena. Beskrajna podrška i pravo partnerstvo. Mnogo razgovaramo, posvećeni smo jedno drugom, jer verujemo da traje samo ono u šta ulažete sebe do kraja.

Odajete utisak izuzetno skladnog para, u čijem odnosu sve savršeno funkcioniše. Ipak, kako izgleda kada dođe do sukoba mišljenja, ko je temperamentniji, a ko prvi popusti?

Jovana: Kako kad. Ispostavi se da jedan zaista nije u pravu i taj popusti. Mada, sada kada sam trudna, popušta Željko.

Posle gotovo decenije zajedništva, šta je to što danas najviše volite jedno kod drugog, a šta ste najteže prihvatili?

Željko: Volim sve, naravno. Možda posebno strpljenje i pažnju koju Jovana posvećuje našoj porodici, a najteže sam prihvatio što ne voli kolače.

Jovana: Kada sa nekim živite ovoliko godina, onda zaista sve volite i to nije kliše. Osim što i nedeljom ide u studio. To verovatno nikada neću razumeti.

Kad smo već kod studija, Željko, novu pesmu “Milimetar” premijerno ste predstavili u Šoping centru “Big Fashion”. Jesu li reakcije publike očekivane?

Željko: Prezadovoljan sam. Moj jedini cilj bio je dobra pesma i mislim da je “Milimetar” opravdao pre svega kvalitet i time došao do publike. Rekordan broj pregleda na “Jutjubu”, više od milion, i odlični komentari i reakcije prevazišli su sva naša očekivanja. Zahvalan sam na podršci mom timu i partnerima, jer smo se svi trudili ne samo oko pesme, već i oko spota, promocije, kampanje i mislim da smo sve sjajno uradili. Kako kaže pesma “desno-levo”.

Leto je po običaju rezervisano za brojne koncertne aktivnosti. Jovana, hoćete li uspeti da ispratite Željkove nastupe, što, inače, redovno činite?

Jovana: Ne, ja ću se odmarati sa Kostom. Željko će biti sa nama, odlaziti na nastupe, ali kada završi, pridružiće nam se.

Željko, kada ćete publici u Beogradu prirediti koncert?

Željko: Još samo malo i ponovo “Arena”.