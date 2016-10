Jelena Tomašević otkrila ime specijalnog gosta na koncertu!



Jelena Tomašević održaće sutra prvi od dva velika solistička koncerta u Sava centru u Beogradu, a pred sam događaj održala je konferenciju za novinare na kojoj je, između ostalog, ekskluzivno otkrila i ime jednog specijalnog gosta.

Šta te najviše raduje pred prestojeće koncerte sutra i 4. novembra?

– Najviše me raduje da je moja publika savesna, lojalna i da su me tako lepo podržali na prvom solističkom koncertu i da je on rasprodat i otvoren drugi 4. novembra. Takođe me raduju i moji muzičari, koji su fantastični, i probe su mi bile jako uzbudljive i lepe i znam da će to sutra da izgleda i da zvuči fantastično. Tu je Minacord produkcija, na čelu sa Željkom Joksimovićem, koji su mi mnogo pomogli da ovu organizaciju ne osetim, takođe i Bane Obradović sa Melos estradom, to su moji dugogodišnji saradnici. Osećam se ušuškano i lepo iako je bilo mnogo obaveza ovih dana, što medijskih, što koncertnih ali sve nekako sa lakoćom radim. Malo spavam, ali se osećam divno.

Hoće li koncert 4. novembra biti drugačiji od sutrašnjeg?

– Hoće, on će biti propraćen prisustvom mojih muzičkih prijatelja i saradnika, kolega i u tom smislu će se razlikovati jer sutrašnji koncert je u pravom smislu te reči solistički.

Pošto si u žiriju Pinkovih zvezdica, hoće li možda neko od te talentovane dece biti gost na koncertu?

– Svakako da imam i to na umu, sutra jeste solistički koncert, ali za 4. novembar ću videti kako ćemo se organizivati.

Kada si bila u finalu 3K Dura, pun autobus tvojih drugova i drugarica je došao da te podrži, da li će to i sutra možda uraditi?

– Oni su se organizovali za drugi koncert, 4. novembra, tako smo se dogovorili, tako da dolazi moje 4/7 da me podrži, doći će moji prijatelji iz Kragujevca, zaista mnogo mojih dragih ljudi će biti tu uz mene. Ovo je jedan od najvažnijih događaja u mojoj muzičkoj karijeri, Evrovizija pa ovo, to je nešto najveće što mi se dešava.

Pošto ti je rođeni brat takođe muzičar, i stalno su te pitali da li ćeš nešto snimiti sa njim, hoće li i on možda biti sa tobom na bini?

– Pogodili ste, bravo! (smeh) Biće i moj brat, Darko, koji sjajno peva i moraće nažalost da otkaže svoj nastup u Kragujevcu koji ima, ali šta da radimo, jedna je sestra (smeh)!