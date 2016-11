Jelena Tomašević: Nisam ljubomorna kada druge devojke gledaju Ivana



Jelena Tomašević pored veoma uspešne karijere ima i skladan braka sa Ivanom Bosiljčićem. Iako ne govori često o situacijama iz bračnog života, Jelena je otkrila kako bi reagovala kada bi saznala da ju je Ivan prevario, iako ne veruje da to zaista i može da se dogodi.

– Nikad ne reci nikad. Uvek kada sam u životu govorila da nikada to ne bih uradila, dešavalo mi se da upravo to uradim. Kako da kažem, hrišćanka sam i učena sam da praštam, tako da ću tako postupiti ako dođe do takve situacije, ali verujem da se nikada neće dogoditi – kaže Jelena.

Ona je svojim nastupom uveličala izuzetno uspešnu reviju donjeg veša i kupaćih kostima brenda “Lisca”, a na pitanje da li bi i ona prošetala po pisti u donjem vešu, Jelena kaže:

– Dobro pitanje, u ovom trenutku mislim da ne bih imala hrabrosti da se prošetam u donjem vešu, ali nikad ne reci nikad. Nisam navikla da se eksponiram u javnosti na taj način. Možda se jednog dana ostvari neka saradnja. Što se tiče plaža, gde nosim kupaći, pa mi smo uvek na pustim plažama, biramo mesta gde nema mnogo ljudi, gde možemo da pustimo Ninu da se šeta i igra okolo. Nisam ljubomorna kada Ivana druge devojke gledaju, već sam ponosna na njega i njegov izgled – kaže pevačica, a piše alo.rs.

Ona dodaje da nije vešta u kuhinji.

– Kada odem kod svekrve, obično učim da kuvam, jer ona zna odlično da kuva i priprema sve specijalitete. Ali zato planiram da uskoro upišem neku kurs na kojem ću savladati sve veštine spremanja hrane, pa ću tako da postanem prava domaćica – kaže Jelena.