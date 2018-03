Jelena Rozga: Teško je naći pravog muškarca

Poznata pevačica Jelena Rozga otkriva koliko joj je teško da pronađe dečka, a dok ne naiđe onaj pravi, posvećena je karijeri, dok je nedavno doživela nešto što ju je izvelo iz takta.

Otkako je raskinula vezu sa Stjepanom Hauserom, Jelena Rozga nije pričala o novoj ljubavi. Ona za “Blic” priča koliko joj je teško da nađe muškarca, da joj se udvaraju muškarci i da li ima nekoga novog. Uspešne pevačice poput Jelene često nose teret slave kad je reč o pravoj ljubavi, a koliko je to sve teško, ona opisuje:

– Jeste, kratko i jasno, teško je naći pravog muškarca, pogotovo ako on zaista mene ne gleda kao Jelenu Rozgu, nego kao običnu devojku sa sela kod Trogira. Uvek imam nekakvu sumnju i treba mi vreme da se opustim. Mada se sve shvati odmah. Na kraju krajeva, ja sam toliko toga proživela da je mene sada baš teško prevariti. Ima pravih muškaraca, samo se meni sada sviđa ovaj period u kojem sam sada. Uvek sam posvećena poslu. Mislim da muškarac koji je bio pored mene i koji će tek biti morati da razume moj posao. Ako ne funkcionišemo i ne razume moj posao, ona mu kažem “ćao”.

Na pitanje kako su je osvajali muškarci i koje joj udvaranje prija, pevačica kaže:

– Ja ne volim bahate ulete. Nikada to nisam ni volela. Volim kada mi se neko na orginalan način udvara.

Nedavno je medije i javnost zatekla vest da je pevačica odlučila da stavi tačku na vezu dugu dve godine koju je imala sa Stjepanom Hauserom članom dua “2Čelos”.

– O prošlosti ne želim da pričam. Želim samo da pričam o novinama i budućnosti – kaže pevačica i dodaje na čemu trenutno radi:

– Radim novu pesmu, međutim spota još neće biti. Režiser spota mi je završio u bolnici, ali dobro, imamo dobru pesmu i to je ono što je najbitnije. Najvažnije je da smo zdravi. Dešava se da ti dan počne dobro i završi se katastrofalno. To se izjalovilo i to me je potpuno izvelo iz takta. Saznaš da je on završio u bolnici i da neće sve biti kao što si zamišljao. Tada potpuno poludim. Uglavnom sam okej prema saradnicima. Suzdržavam se, trudim se da me ništa preterano ne nervira. Ništa nije vredno nerviranja i da zbog takvih stvari ugrožavamo sebi zdravlje.