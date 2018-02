Jelena Karleuša besna na medije: Duško je van terena zbog ozbiljne povrede, nema veze sa prokletim novcem! (video)

Srpski fudbalski reprezentativac Duško Tošić, propustio je nekoliko utakmica Bešiktaša u prvenstvu Turske zbog povrede i odmah su se pojavile glasine o njegovom odlasku.

Popularna pevačica i supruga našeg reprezentativca Jelena Karleuša, zbog tih glasina je morala da reaguje, pa je odgovorila na društvenim mrežama svim navijačima Bešiktaša.

Na svom oficijalnom tviter nalogu, Karleuša je okačila video na kome se vidi kako Tošić prima terapiju uz opis:

– Razlog zašto je Duško bio van terena (i još je) predstavlja ozbiljna povreda. Nema veze sa ugovorom ili prokletim novcem. Odbio je mnogo bolje ponude drugih klubova pošto mnogo voli Bešiktaš. On je pravi Orao Bešiktaša – poručila je Karleuša.

The reason why Dusko was out of the pitch was(and still is)a serious injury. It has nothing to do with his contract or God damn money. He rejected much better offers from other clubs because he loves Besiktas deeply. He is a real Beşiktaş eagle! pic.twitter.com/iw8vBinso7

— Jelena Karleuša (@karleusastar) February 3, 2018