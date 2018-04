Jelena Jevremović: Tata je umro pateći za mamom i nikada to nije priznao, ali ja sam to znala

Jelena Jevremović, ćerka pokojnog Mikija, dotakla se ljubavi uzmeđu svog oca i njegove bivše supruge.

Kako kaže, ona ga je poznavala u dušu, te iako to nikada nije priznao – bilo joj je i više nego jasno da je on preminuo pateći za bivšom suprugom Sonjom.

– Ja sam bila očevidac kada je on pisao svoju poslednju pesmu. Bila sam tu njemu iza leđa, on se tad nije osvrtao jer je bio u zanosu. I to je pesma koju je najviše pisao. On je tu pesmu radio dugo, jer kao da je to bilo njegovo pozdravljanje sa mojom majkom. On je umro pateći za Sonjom i nikada to nije priznao, ali ja sam to dobro videla. Ako ga je neko u dušu poznavao to sam bila ja – rekla je ona.

– Oni nisu bili u dobrim odnosima posle razvoda, ali su se nekoliko meseci pre njegove smrti na maminu ideju našli u restoranu koji smo ranije porodično posećivali – ispričala je Jelena u gostima kod Nenada Škundrića i Zorane u emisiji “Ko vam dade termin”.

Објава коју дели “Jedanaest dana”ljubavni roman (@jelena_jevremovic_11) дана 7. Апр 2018. у 5:06 PDT

– Tada su oprostili jedno drugome sve i do poslednjeg dana, praktično do njegove smrti su bili sjajni, možda u boljim odnosima nego za 25 godina braka – zaključila je Jelena.

Ćerka legendarnog pevača se, takođe, po prvi put javno dotakla i nekih stvari koje su vezane za njen život.

– Knjigu sam pisala pre nesreće koju sam doživela u braku, jer do tad ja sam živela bajku. Pišući roman prolazila sam kroz trenutke histeričnog plača, do histeričnog smeha, i svakako je najveći udarac u mom životu bio nemili događaj koji je sam doživela sa bivšim suprugom Peđom – rekla je Jelena i nastavila dalje sa pričom.

– Moj tata je imao običaj da kaže da sam ja buntovnik bez razloga, ali je umeo i vrlo često možda si i sa razlogom. Bila sam neko ko je radio stvari i sebe iscrpljivao do samog kraja. Dolazila sam do krvavih kolena. Da se metaforički izrazim. Uvek sam druge stavljala ispred sebe, sama sebi nisam bila važna. Izlazila sam mnogo, bežala sam ni sama ne znam od čega, pila sam, družila sam se sa barabama i kao takva sam bila omiljena u društvu. Umela sam da se popnem i na sto. Sav honorar sam potrošila na muzičare, nikada nisam imala štek. Onda od tih istih muzičara koji su mi svirali celu noć pozajmim eventualno hiljadu dinara kako bih se vratila kući.