Ivana Maksimović: Ne bih volela da decu ostavim dadiljama, a da putujem svetom i takmičim se

Najbolja srpska streljačica Ivana Maksimović i košarkaš Danilo Anđušić ostvariće se u ulozi roditelja. Iako je, kaže Ivana, još rano da govori na tu temu, ne skriva da su dugo o tome maštali.

–To je odluka dvoje ljudi, ali odluka i žene, jer se njena karijera stavlja po strani. I život je dobio potpuno novu dimenziju. Ja ne bežim od toga da imam mnogo dece. Kad kažem mnogo, mislim na troje, četvoro… Ne bih dalje nabrajala (smeh). Mama mi kaže: “Čekaj ćerko, rodi ti prvo jedno dete pa ćeš videti”. Nije lako. Pritom se život skroz promeni. Svesna sam da je manje vremena za streljaštvo, ali ja onda sebi kažem da imam mnogo želja, hobija i škole sam završavala. S godinama se menjaju želje i prioriteti. Želim mnogo dece, i ukoliko to znači manje treninga, sve će to biti kvalitetnije. Ukoliko ne uspe, počećemo neki biznis. Verujem da ću biti majka koja će posvetiti vreme svojoj deci i gajiti ih. Ne bih volela da ih ostavim dadiljama, a da putujem svetom i takmičim se – kaže Ivana Maksimović u intervjuu za “Blic” i dodaje d nije sigurna da li će tokom trudnoće ići na takmičenja.

– Ako se žena dobro oseća, ako nema nikakvog rizika i srećna je, a želi to da uradi, ja to podržavam. Kod mene je kako se osećaš. Ako budem želela da gađam trudna, verujem da ću imati podršku. Ipak, ne znam da li bih se osilila. Takmičenje je samo po sebi stresno, oružje je teško, veliki je izazov. Jako mi je lepo kada vidim žene koje su peti mesec, kada se ne vidi stomak, takmiče se i budu prve. To mi je jako lepo – dodaje ona



Lepa streljačica otputovala je sa partnerom u Rusiju, a o tome gde bi uskoro voleli da odu na odmor, kaže:

– Imamo toliko želja vezanih za putovanja. I on i ja smo se našli da želimo da vidimo svetska čuda i u isto vreme da vidimo najlepše plaže. To se samo možda ljudima čini da mi stalno putujemo, ali nije baš tako. Leto je jedini period kada je on slobodan. Tada možemo da idemo. Ove godine nam je Amerika u planu, napravili smo celu rutu, pa ćemo videti – iskrena je Ivana Maksimović.

Ivana: Volim da budem ženstvena

Ivana često objavljuje atraktivne fotografije na društvenim mrežama, a za njihov nastanak je zaslužan njen suprug.

– Uglavnom sam u trenerkama, a kada sam na odmoru, bežim iz njih. Volim da budem ženstvena, pogotovo volim haljine. Što se tiče slika sa plaže, veruj mi da iza 90 odsto tih slika stoji Danilo. Pre nego što okačim fotografiju u bikiniju, konsultujem se sa njim. Kupaći je kupaći. Uvek bude i dobrih i loših komentara. Ali ljudi su ljudi – kaže ona.