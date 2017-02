Pola sata sa: Nevena Madžarević

Koje uzrečice nikako ne možete da se rešite?

– Shvataš?! Isuviše često rečenice završavam tom rečju. Izgleda da sam okružena ljudima koji me slabo razumeju.

Koji je vaš omiljeni vic o plavušama?

– Onog trenutka kad ih čujem već sam ih i zaboravila. Da li treba da napominjem da sam plavuša?

Da li je zabavno uvek gledati ljude s visine, s obzirom da ste visoki?

– Zbunim se kad je drugačije.

Kada ste poslednji put uradili nešto prvi put?

– Gledala sam Anicu Dobru u pozorištu. I mogu da kažem da me je predstava “Hipnoza jedne ljubavi” potpuno hipnotisala.

Koju vest biste najviše voleli da pročitate u vestima koje vodite?

– Vest koju ja priželjkujem ne bi bila zanimljiva širokoj publici, već samo najužem krugu mojih prijatelja.

Zašto je bolje biti novinar informativne nego zabavne emisije?

– Zato što u retkim trenucima može da ti se desi da budeš na mestu gde se stvara istorija.

Da li vam se nekada desilo da vam se udvaraju političari koje intervjuišete?

– Ja tako nešto nisam primetila.

Koja je vaša omiljena filmska replika?

– Reči Margaret Tačer iz filma “Čelična dama”: Pazite na svoje misli jer one postaju reči. Pazite na svoje reči jer one postaju dela. Pazite na svoja dela jer ona postaju navike. Pazite na svoje navike jer one grade vaš karakter. Pazite na svoj karakter jer on kroji vašu sudbinu. Ono što mislimo, to i postajemo.

Da li se muškarci lakše zavode ukusnom hranom ili kratkom suknjom?

– Znam da osmeh može da bude kec iz rukava.

Koji vaš lapsus na televiziji nikada nećete zaboraviti?

– Onaj koji sam nedavno napravila. Rekla sam Milorad Tramp, a htela sam da kažem Milorad Dodik.

Kako biste muškarcima objasnili šta žene žele?

– Za početak, objasnila bih im da ni ne pokušavaju da shvate.

Šta vas najlakše izbaci iz takta?

– Glupost.

O čemu najčešće razmišljate kada ste zaglavljeni u saobraćaju?

– O svemu onome o čemu ne stignem tokom dana. To su trenuci kada sam sama sa sobom i svojim mislima.

Koje teme najradije pretresate sa drugaricama?

– Šta je ON rekao i šta to zapravo znači? Jer, naravno, nikad nije onako kako piše i zvuči.

Kada je lep izgled prednost, a kada mana?

– Lepota nikada nije mana.

Nabrojte tri stvari kojima vas je suprug osvojio.

– Trebalo mi je mnogo više od tri stvari.

Da li brak ubija romantiku?

– Pitate pogrešnu osobu. Nikad nisam padala na romantiku.

U kojim životnim situacijama pocrvenite?

– Kada u prepirci sa prijateljima shvatim da su oni u pravu, ali ipak moram da izdržim do kraja.

Bez čega nikada ne izlazite iz kuće?

– Znam ponekad da izađem bez glave.

Po čemu pamtite prvu simpatiju?

– Po tome što sam se postidela kad je on saznao da mi je simpatija.