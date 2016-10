Ilda Šaulić će biti stroga mama: Ema je već pridobila sve simpatije svoga oca i biće njegova mezimica

Pre nešto više od mesec dana pevačica Ilda Šaulić donela je na svet ćerkicu Emu koju je dobila u braku sa bivšim fudbalerom Bojanom Vučkovićem, a prvo pojavljivanje u javnosti imala je na koncertu svoje koleginice Jelene Tomašević u Sava Centru.

Ilda je pred premijernim kamerama otkrila kako se ona i njen suprug nalaze u novoj životnoj ulozi.

– Mislim da smo oboje na visini zadatka ali, znaš kako kažu, ženska deca su često vezana za očeve, tako je bilo i u našem odrastanju, tako da je ona pridobila već sve simpatije svoga oca i biće verovatno njegova mezimica, a ja ću izgleda biti ta koja će biti stroga – kroz smeh je ispričala Ilda kojoj problem prave učestala buđenja tokom noći.

– To jeste mali problem, ali toliko dugo sam ja to čekala da mi sada to više ništa nije problem.